Ile Maurice: Le détenu évadé arrêté ce matin

Le détenu Kursley Louis Olivier Wong Wan Choe, âgé de 39 ans, qui s'était évadé du poste de police de Quatre-Bornes hier, a été arrêté ce matin à Résidence Kennedy, Quatre-Bornes.

Il s'était échappé vers 16 h 25 alors qu'il se trouvait au poste pour les besoins d'une enquête. Une opération de recherche avait été lancée et s'était poursuivie durant toute la nuit.

Kursley Louis Olivier Wong Wan Choe avait été arrêté le 21 août et était détenu dans le cadre d'affaires de vol et d'agression sur un policier.