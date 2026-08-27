Ile Maurice: Un homme arrêté pour chantage à l'emploi

Un homme de 43 ans a été arrêté le mardi 25 août dans le cadre d'une enquête pour chantage allégué lié à une offre d'emploi. Selon un homme âgé de 34 ans, cadre dans le secteur financier, les faits auraient débuté en 2022 lorsqu'il aurait accepté une demande de contact sur LinkedIn d'un individu travaillant au département financier de Metro Express. Ce dernier lui aurait proposé de lui trouver un emploi dans cet organisme en échange d'une somme de Rs 70 000.

Plusieurs années plus tard, le 11 août dernier, la victime affirme avoir reçu plusieurs appels téléphoniques du même individu au sujet d'un poste de Chief Financial Officer (CFO) au sein d'une compagnie internationale. Quelques jours plus tard, une femme se présentant comme consultante pour une compagnie aurait contacté le plaignant et lui aurait indiqué qu'il serait recruté comme CFO, sur instruction d'un directeur de l'entreprise. Le trentenaire affirme avoir ensuite reçu plusieurs courriels concernant cette offre d'emploi ainsi que la description du poste.

La situation aurait toutefois pris une autre tournure. Le 20 août, une compagnie aurait reçu un courriel contenant des allégations mettant en doute les qualifications du jeune homme. Une copie de ce courriel aurait également été envoyée à son adresse électronique personnelle. Le lendemain, le trentenaire aurait reçu un message WhatsApp de l'homme avec lequel il avait initialement été en contact sur LinkedIn.

Celui-ci lui aurait envoyé une capture écran de la page de la compagnie, ce que le plaignant considère comme une atteinte à sa réputation. L'individu lui aurait par la suite réclamé la somme de Rs 40 0000. Craignant pour sa sécurité, il a alors alerté la police. Il aurait accepté de remettre l'argent demandé et convenu d'un rendez-vous dans un café à Ébène, mardi matin.

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Une opération policière a alors été montée. Vers 11 heures, il s'est rendu au lieu convenu avec une enveloppe contenant des feuilles blanches ainsi que deux billets de Rs 500, dont les numéros de série ont été relevés par les enquêteurs. Il aurait rencontré le suspect et lui aurait remis l'enveloppe. Ce dernier aurait pris l'enveloppe avant d'être interpellé par des policiers et conduit au poste pour être interrogé avant d'être placé en détention. L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances entourant les offres d'emploi, les allégations concernant les qualifications du plaignant et le racket.