Ile Maurice: Pauvreté et emploi au coeur des échanges

La pauvreté, le financement des organisations non gouvernementales (ONG) et la discrimination à l'emploi ont été au coeur d'une rencontre, mardi, entre le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, son junior minister, Kugan Parapen, et l'évêque de PortLouis, Mgr Jean Michaël Durhône.

Le père Georgy Kenny, porte-parole de l'évêque, Gilberte Chung Kim Chung, directrice exécutive du Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC), et Emilie Rivet, docteure en psychologie clinique et directrice générale de Konekte, ont également participé aux échanges.

Le financement des ONG par la National Social Inclusion Foundation (NSIF) a notamment été abordé. Kugan Parapen a indiqué qu'environ 200 ONG bénéficient de financements de la NSIF, pour plus de Rs 1 milliard par an. Il a salué leur contribution à l'action publique, notamment dans l'éducation.

La discrimination dans l'accès à l'emploi, récemment évoquée par Mgr Durhône face à la presse, a également fait l'objet de discussions. Ashok Subron estime qu'il existe surtout une «discrimination structurelle», liée notamment à l'histoire coloniale de Maurice.

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Le ministre a rappelé que le gouvernement entend avancer sur les amendements constitutionnels prévus dans l'accord conclu entre Rezistans ek Alternativ et les partenaires de l'Alliance du changement. Ces modifications doivent notamment permettre d'intégrer les droits économiques, sociaux et culturels, dont l'emploi, le logement, l'éducation et la sécurité sociale. La Commission de révision constitutionnelle travaille actuellement sur ces propositions.

Une pauvreté qui évolue

Parmi les pistes évoquées figure un système de recrutement et de promotion basé sur des index numbers, à l'instar des examens scolaires, afin que les candidats soient évalués sans identification spécifique. Une procédure accélérée ou fast track pour traiter les plaintes de discrimination auprès de l'Equal Opportunity Commission est également envisagée.

Sur le front social, Mgr Durhône a fait état d'un appauvrissement des familles, y compris au sein de la classe moyenne. Ashok Subron a rappelé le rôle de la National Empowerment Foundation (NEF) auprès des familles les plus vulnérables.

Le ministre souhaite également introduire l'Indice de pauvreté multidimensionnelle, estimant que la pauvreté ne peut être réduite au seul revenu. L'accès à la santé, à l'éducation et le degré de privation seraient ainsi pris en compte.

Enfin, la réforme de la pension d'invalidité figure parmi les priorités. Le gouvernement veut passer d'une évaluation purement médicale à une approche intégrant l'aspect fonctionnel, avec notamment la création envisagée d'un guichet unique pour les personnes en situation de handicap et l'introduction d'une Inclusive Living Allowance.

Ces réformes nécessiteront toutefois des ressources financières appropriées, a reconnu le ministre. Les deux parties ont qualifié la rencontre de «très fructueuse».