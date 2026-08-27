Ile Maurice: Emirates lance la Premium Economy au pays dès septembre

Dès le 1eᣴ septembre 2026, Emirates introduira sa cabine Premium Economy sur deux de ses trois vols quotidiens entre Maurice et Dubaï, offrant aux voyageurs mauriciens un niveau de confort inédit et un choix accru vers Dubaï et au-delà, à travers le réseau mondial de la compagnie.

La Premium Economy sera proposée sur les vols EK703/704, opérés par l'emblématique A380 d'Emirates, et EK709/710, opérés par un Boeing 777 modernisé. L'A380 offrira 76 sièges en Classe Affaires, 56 en Premium Economy et 437 en Classe Économique. Le Boeing 777 proposera, quant à lui, 38 sièges en Classe Affaires, 24 en Premium Economy et 214 en Classe Économique.

«Maurice a toujours été un marché important pour Emirates. L'introduction de la Premium Economy sur cette liaison témoigne une nouvelle fois de notre engagement constant envers nos clients mauriciens et le secteur du voyage et du tourisme du pays», a déclaré Oomar Ramtoola, Emirates' Manager for the Indian Ocean Islands. «La Premium Economy d'Emirates constitue une offre particulièrement séduisante, avec des cabines élégantes et raffinées pour les voyageurs en quête de davantage de confort et d'intimité sur les longs trajets. Nos clients au départ de Maurice seront donc heureux de pouvoir profiter de cette expérience distinctive jusqu'à Dubaï, puis vers 70 destinations en Europe, en Asie et dans les Amériques», a-t-il ajouté.

Parmi les destinations prisées accessibles depuis Maurice en Premium Economy sur l'ensemble du voyage, avec une correspondance à Dubaï, figurent certains vols vers Bangkok ainsi que les six vols quotidiens vers Londres-Heathrow.

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D'une largeur de 19,5 pouces, chaque siège de la Premium Economy offre un espace généreux pour les jambes et une inclinaison confortable. Il dispose également d'un appuie-tête réglable selon six positions, d'un repose-pieds, de prises de recharge intégrées, d'une tablette d'appoint latérale avec finition bois et d'un écran de divertissement individuel de 13,3 pouces.

Les clients voyageant en Premium Economy profiteront également d'une expérience gastronomique distinctive, qui débute par une boisson de bienvenue servie dans une verrerie raffinée. Les repas, préparés à partir d'ingrédients de saison, sont servis dans de la vaisselle en porcelaine Royal Doulton. Les clients reçoivent également des trousses de confort écoresponsables, des couvertures et des oreillers de grande taille. Parmi les autres avantages figurent l'embarquement prioritaire et l'accès à une zone d'enregistrement dédiée à la Premium Economy à l'aéroport international de Dubaï.

Emirates dessert Maurice depuis 2002 et le déploiement de ses cabines de dernière génération s'inscrit dans le cadre de ses investissements continus sur ce marché. Les clients peuvent réserver leurs billets en Premium Economy au départ de Maurice sur emirates.com, à l'Emirates Travel Store à The Docks 2, au Caudan, ou auprès de leur agence de voyages habituelle.