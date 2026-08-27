Congo-Kinshasa: Les travaux de réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Kasalala lancés à Lubero

Les travaux d'aménagement de la piste de l'aérodrome de Kasalala, à Lubero-centre, dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), ont été lancés mardi 25 août. Longue de 1 500 mètres, cette piste est restée inopérationnelle pendant plusieurs années, rapporte le cabinet du gouverneur du Nord-Kivu.

Réquisitionnée par le gouvernement provincial du Nord-Kivu, elle doit notamment faciliter l'acheminement de médicaments et de l'aide humanitaire dans une zone confrontée à l'insécurité et à l'épidémie d'Ebola.

Une piste destinée aux besoins humanitaires et sanitaires

Les travaux comprennent le nivellement, le rechargement, le compactage de la piste ainsi que l'assainissement des accotements. Dans une première phase, la piste sera aménagée en terre battue.

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David Kamuha, directeur de cabinet du gouverneur du Nord-Kivu, explique que cette réquisition répond avant tout à des impératifs sanitaires et humanitaires.

« Cette piste vient d'être réquisitionnée pour des besoins humanitaires et sanitaires », a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de permettre l'acheminement des médicaments et de l'aide humanitaire face à la menace d'Ebola.

Six mois de travaux prévus

L'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) assure le financement et l'exécution des travaux. Son directeur de la communication, Bienvenue Bwende, estime leur durée à cinq ou six mois.

« Nous allons avoir cette piste qui sera la seule et première dans cette zone », a-t-il déclaré, évoquant la perspective de plusieurs navettes d'avions pour les opérations d'atterrissage et de décollage.

Le territoire de Lubero est confronté à l'activisme de plusieurs groupes armés et à l'épidémie d'Ebola. Il accueille également des milliers de personnes déplacées. Selon les autorités de la région, la remise en service de cette piste doit ainsi améliorer l'accès aux interventions humanitaires et sanitaires dans la région.