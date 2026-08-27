Congo-Kinshasa: Contrôle technique des véhicules à Kinshasa - la date butoir fixée au 31 août

La Régie des fourrières et de contrôle technique des véhicules de Kinshasa (RFCK) maintient la date butoir du 31 août pour le contrôle technique des véhicules. Passé ce délai, un bouclage systématique et généralisé sera lancé sur toute l'étendue de la capitale, indique un communiqué publié le mercredi 26 août.

Le directeur général de la RFCK, Joseph Kasinzi, précise que cette opération vise à identifier et immobiliser les véhicules non conformes aux exigences du contrôle technique.

Ce contrôle technique permettra, selon lui, de renforcer la sécurité routière, de réduire les risques liés aux véhicules défectueux et d'assurer le respect des normes environnementales.

La RFCK, établissement public de la ville de Kinshasa, est chargée du contrôle périodique des automobiles et motos, de la gestion des fourrières, ainsi que de l'immobilisation des engins en infraction.