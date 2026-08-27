Afrique de l'Ouest: Sessions confédérales des Parlements de l'AES - Les Présidents rendent compte au général Tiani

Au lendemain de la cérémonie inaugurale des sessions confédérales des Parlements de l'AES, puis de l'adoption du règlement intérieur et de la mise en place des commissions, le Président des sessions confédérales et Président de l'Assemblée législative du peuple, le camarade Dr Ousmane Bougouma, accompagné des deux vice-présidents, le général de corps d'armée Malick Diaw, Président du Conseil national de transition du Mali, et Dr Mamoudou Harouna Djingarey, Président du Conseil consultatif de la refondation du Niger ont été reçus en audience par le Président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahamane Tiani, le mardi 25 août 2026 à Niamey.

Au cours de cette rencontre, le camarade Dr Ousmane Bougouma a rendu compte des principales avancées enregistrées lors des travaux des 24 et 25 août, notamment l'installation des 45 députés, l'adoption du règlement intérieur et la mise en place des trois commissions consacrées à la Défense et à la Sécurité, à la Diplomatie et au Développement. Il a salué « l'achèvement de l'architecture institutionnelle de l'AES », au terme de ces deux journées de travaux.

En retour, le général d'armée Abdourahamane Tiani a salué le travail accompli et appelé les responsables des Sessions confédérales à poursuivre leurs efforts dans la cohésion. Il a exhorté les parlementaires à « rester soudés » et « pragmatiques », afin de faire de l'AES « un espace de sécurité, de développement et de bonheur pour nos populations ». Au terme de l'audience, le camarade Dr Ousmane Bougouma a réaffirmé, au nom de ses collègues, leur engagement à accompagner la dynamique engagée par les trois Etats. « L'AES est une marche irréversible vers l'horizon du bonheur de nos populations », a-t-il déclaré.