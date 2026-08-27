Burkina Faso: Maouloud 2026 - Une nuit de prières pour la paix du pays

La communauté musulmane du Burkina Faso a célébré la naissance du Prophète Mohamed ou Maouloud, dans la nuit du 25 au 26 août 2026, à la place de la Nation de Ouagadougou.

La Communauté musulmane du Burkina Faso (CMBF) veut s'inspirer des enseignements du Prophète Mohamed pour promouvoir une société de paix et de cohésion sociale. C'est ainsi qu'elle a célébré la naissance du Prophète Mohamed ou Maouloud dans la nuit, du 25 au 26 août 2026, à la place de la Nation de Ouagadougou sur le thème : « Le message du messager d'Allah, paix et bénédictions sur lui et son impact sur la renaissance des nations ».

La cérémonie a été présidée par le président de la CMBF, El hadj Moussa Koanda en présence d'une délégation gouvernementale dirigée par le ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé et des milliers de fidèles.

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El hadj Moussa Koanda a invité les fidèles à s'inspirer de l'exemple du Prophète Mohamed, fondé sur la tolérance, le pardon, la justice, la solidarité et l'égalité entre les êtres humains, sans distinction d'origine, de couleur de peau ou de condition sociale. Pour lui, ces valeurs doivent dépasser le cadre religieux afin de contribuer au retour de la paix au pays des Hommes intègres.

Eviter les prêches de haine

Face au contexte sécuritaire du Burkina Faso, le président de la CMBF a appelé à l'engagement collectif et au renforcement du vivre-ensemble. Il a exhorté les musulmans, en collaboration avec les chrétiens et les adeptes des religions traditionnelles, à préserver la tradition burkinabè du respect mutuel et de la solidarité. « Chaque citoyen est appelé à aimer son pays, rejeter la haine, accepter les différences et oeuvrer par ses paroles et ses actes, au retour durable de la paix au Burkina Faso », a-t-il poursuivi.

Le représentant du gouvernement, le général de division Célestin Simporé, a placé la célébration du Maouloud sous le signe du patriotisme, de la reconnaissance et de l'espoir. Il a salué le sacrifice des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et de l'ensemble des patriotes engagés dans la lutte contre le terrorisme. Pour lui, c'est le courage de ces derniers qui permet aux Burkinabè de continuer à vivre, travailler et célébrer ensemble.

S'appuyant sur l'appel à faire passer l'amour de la patrie avant toute autre considération, il a exhorté les fidèles à unir leurs efforts pour préserver la paix, renforcer la cohésion nationale et construire un avenir meilleur pour les générations futures.

Quant au Cheikh El hadj Harouna Sawadogo, il a appelé les leaders musulmans à éviter les prêches de division et de haine. Il les a donc encouragés à tenir des propos d'union, de cohésion sociale afin de consolider la paix pour le Burkina Faso. Il a, en outre, invité les fidèles musulmans à cultiver les valeurs de pardon, de tolérance comme le prophète Mohamed.