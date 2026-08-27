Burkina Faso: Le ministre Kargougou galvanise les « VDP » de la santé

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a effectué une visite-terrain, le lundi 24 août 2026, à Boulsa dans la région des Koulsé. Cette sortie s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation du système de santé 2026-2030.

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, veut s'assurer de la bonne mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation du système de santé 2026-2030. A cet effet, il a effectué, en compagnie de ses collaborateurs, une visite au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boulsa dans la région des Koulsé, lundi 24 août 2026. La délégation ministérielle a visité tour à tour les services de pédiatrie, le Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle (CREN), le bloc opératoire, la maternité, les urgences médicales et chirurgicales du CMA.

A l'issue de la tournée, le ministre a indiqué que cette visite a permis de s'imprégner des réalités des praticiens de la santé, d'apprécier le fonctionnement des formations sanitaires et d'échanger avec le personnel. « Le sacrifice consenti et l'engagement patriotique de ces travailleurs des zones à fort défi sécuritaire sont un témoignage qui en dit long », a-t-il déclaré. Le ministre de la Santé a galvanisé les agents de santé de Boulsa qu'il qualifie de « VDP de la santé » pour leur engagement à assurer des soins de qualité aux populations dans une zone à fort défi sécuritaire. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a reconnu les efforts des agents de santé dans la lutte contre le paludisme.

Une visite encourageante

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Dans une formation sanitaire qui compte environ 244 625 patients au mois d'août, considéré comme la période de pic du paludisme, il s'est réjoui de constater qu'au sein du CMA, une seule patiente était en phase d'observation le 24 août 2026. « C'est un signe notable de la régression progressive du paludisme au Burkina Faso », a-t-il confié. Le ministre de la Santé a échangé avec les acteurs après la visite des locaux. Le Médecin-chef du district (MCD) sanitaire de Boulsa, Emile Compaoré, a relevé que le personnel est résilient, engagé et se bat au quotidien pour assurer des soins de qualité

aux populations, nonobstant les difficultés liées à la situation sécuritaire et à l'insuffisance de matériels de travail.

Il a formulé des doléances. Il s'agit entre autres, de l'appui logistique (ambulances, motos) du personnel et d'infras-tructures de santé, telles que les services d'ophtalmologie, d'imagerie, d'odontostomatologie, de santé mentale, d'ORL et d'une morgue. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a assuré avoir pris bonne note des doléances soumises par les agents de santé. Il a annoncé que sur instruction du président du Faso, le CMA de Boulsa va bénéficier très bientôt d'un bâtiment R+2 extensible et de bien d'autres commodités.

la délégation conduite par le ministre de la Santé a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté le Naaba Sonré chef de canton de Boulsa.