Sénégal: Lutte contre la criminalité - Un chef de gang arrêté à Keur Massar

Un chef de gang a été arrêté à Keur Massar, le 25 août dernier, par la Brigade de Recherches de la localité. Selon une note rendue publique jeudi par la gendarmerie nationale, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol à mains armées, violences et voies de faits, coups et blessures volontaires, outrage à agent dépositaire de l'ordre public, rébellion, détention d'arme blanche et trafic de chanvre indien.

Dans ses missions de lutte contre la criminalité, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé le 25 août 2026 à 12 heures à la garde à vue d'un individu de nationalité sénégalaise. Les faits qui lui sont reprochés sont : association de malfaiteurs, vol à mains armées, violences et voies de fait, coups et blessures volontaires, outrage à agent dépositaire de l'ordre public, rébellion, détention d'arme blanche et trafic de chanvre indien.

« En effet, suite à la plainte de deux citoyens victimes d'agressions, les éléments de la Brigade de Recherches de Keur Massar ont mené une opération de sécurisation et ont réussi à interpeller l'auteur des faits. Il s'agit du chef d'un gang qui terrorisait les honnêtes citoyens à la fin des combats de lutte », explique la gendarmerie.

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Des menaces proférées via TikTok à l'encontre des forces de sécurité

D'après la même source, ce dernier proférerait des menaces, via TikTok, à l'encontre des forces de sécurité qui étaient à sa recherche. Il s'était réfugié aux Parcelles Assainies de Keur Massar et se retranchait avec ses acolytes dans la forêt de Mbao après ses agressions.

« Dans la nuit du 24 au 25 août 2026, un homme est tombé sur une scène d'agression au niveau de la station Shell de Keur Massar et a voulu porter secours à la victime. Il s'est heurté à des gens déterminés qui lui ont asséné un coup de couteau au niveau de l'avant-bras, tandis que la personne agressée s'en est sortie avec des blessures et sa moto caillassée », rapportent les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar.

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En réalité, les assaillants avaient disparu après leur forfait. Les deux victimes ont formellement identifié le délinquant interpellé par les gendarmes. La perquisition effectuée par la gendarmerie à son domicile a permis de découvrir : deux machettes, des bidons de diluant vides et des résidus de chanvre indien.