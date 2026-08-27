Sénégal: Audience papale - Les pèlerins sénégalais reçus par le Saint-Père à la Basilique Saint-Pierre

C'est dans une ambiance à la fois joviale et solennelle que les pèlerins de justice et paix ont été reçus à la Basilique Saint-Pierre par le Pape Léon XIV.

Les larmes, les soupirs et murmures ont été les sentiments les mieux partagés à l'audience papale qui s'est tenue à la Basilique Saint-Pierre du Vatican. Le Pape Léon XIV a été accueilli par des liesses de joie par les différents pèlerins qui se sont donné rendez-vous dans le siège de la papauté.

Tous vêtus du même tissu, drapeau du Sénégal en main, les pèlerins de justice et de paix ont fait vibrer la salle à l'entrée du Saint-Père dans la Basilique Saint-Pierre. Certains, les larmes presque aux yeux, n'arrivaient pas à contenir leur joie en posant leurs yeux pour la première fois sur le Saint-Père.

Le Pape Léon XIV, après son entrée spectaculaire, a rejoint son siège où il a salué et béni tous les pèlerins ayant foulé la terre de Rome pour le pèlerinage, particulièrement les pèlerins de justice et de paix. Jean-Christophe Diouf exprime sa joie après avoir rencontré le Saint-Père.

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« La joie ne peut pas être plus grande que celle que j'ai ressentie aujourd'hui quand j'ai vu le Pape franchir la porte de la Basilique. Je n'ai jamais pensé pouvoir vivre ce moment car je ne voyais ça qu'à la télévision. Dieu soit loué, je suis aux anges », s'extasie le pèlerin Jean Christophe Diouf.

À la fin de l'audience, les pèlerins de justice et de paix se sont rendus à Assise, à plus de 200 km de Rome. Dans la cité de Saint-François-d'Assise, les pèlerins de justice ont assisté à la messe présidée par Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, évêque de Saint-Louis.

Prenant la parole, l'Abbé Martial Goram Mbaye a, dans son homélie, rappelé aux pèlerins de justice et paix la mission du chrétien qui est d'être au service des autres comme Saint-François qui, pourtant issu d'un milieu aisé, a tout laissé pour être au service des pauvres. L'Abbé Martial Goram Mbaye a aussi incité les pèlerins à plus de solidarité, surtout en ce temps de pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté.