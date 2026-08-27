Angola: João Lourenço juge l'accord essentiel à la pleine opérationnalisation du Corridor de Lobito

Kinshasa — Le Président de la République, João Lourenço, a affirmé, ce mercredi, à Kinshasa, que la signature de l'Accord relatif à la réhabilitation, à la modernisation et à l'exploitation de la ligne ferroviaire sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC) permettra la pleine opérationnalisation du Corridor de Lobito au cours des prochaines années.

Le Chef de l'État s'exprimait lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi, après avoir assisté à la signature des contrats relatifs à la composante congolaise de la ligne ferroviaire du Chemin de fer de Benguela, principale infrastructure du Corridor de Lobito.

João Lourenço a qualifié le Corridor de Lobito de projet transnational, présentant un intérêt pour l'Angola, la RDC et la Zambie, mais également pour le continent africain et l'économie mondiale.

Selon le Président de la République, le projet était entravé par l'absence de contrats permettant l'exploitation de la ligne ferroviaire sur le territoire congolais.

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« Nous en parlons depuis environ deux ans, mais il demeurait entravé par l'absence de signature de ces contrats », a-t-il déclaré.

Avec la signature de ces instruments juridiques, a-t-il ajouté, les conditions sont désormais réunies pour permettre l'exploitation, sur toute son étendue, de la ligne ferroviaire qui intègre le Corridor de Lobito.

João Lourenço s'est dit confiant quant au fait que le nouveau cadre contractuel permettra de rendre le corridor pleinement opérationnel au cours des prochaines années, en renforçant la liaison entre les pays de la région et en facilitant la circulation des personnes et des marchandises.

Le Corridor de Lobito relie le port de Lobito, sur la façade atlantique de l'Angola, aux régions minières de la RDC et de la Zambie. Il constitue l'un des principaux projets d'intégration économique et de développement des infrastructures en Afrique australe.

L'itinéraire relie la côte atlantique de Lobito à la ville frontalière de Luau, dans l'est du pays, en traversant cinq provinces : Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico Leste.

Avec ses prolongements nationaux et internationaux, ce tracé exerce un impact structurant sur l'ensemble de l'espace de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et s'affirme comme l'un des principaux axes de circulation des marchandises.

Projet stratégique pour la dynamisation des potentialités liées à la diversification de l'économie nationale, le Corridor de Lobito dessert 40 % de la population du pays et favorise ainsi des investissements de grande envergure dans les secteurs de l'agriculture et du commerce.

Les cinq provinces traversées par le Corridor jouent un rôle fondamental dans le développement agricole, avec des chaînes de valeur dans les céréales telles que le maïs, le soja, le blé et le riz, ainsi que dans les tubercules, les haricots, les légumes et les fruits.

Par conséquent, il constitue la principale voie alternative vers les marchés d'exportation de pays tels que la RDC et la Zambie, en offrant une liaison plus courte vers les principales régions minières de ces deux pays enclavés.

De même, le Corridor s'est révélé particulièrement important pour la convergence des intérêts économiques entre les pays africains, dans le cadre de la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Il peut également favoriser la transformation locale des ressources naturelles et contribuer à créer davantage de valeur ajoutée pour l'économie.