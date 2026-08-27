Congo-Kinshasa: La richesse du Congo ne fait pas encore sa puissance

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La République démocratique du Congo dispose des minerais et du potentiel hydroélectrique nécessaires pour devenir une grande puissance industrielle. Encore faut-il bâtir la paix, les institutions et les infrastructures capables de transformer ces atouts en prospérité partagée.

Partout en Afrique, l’enjeu décisif se joue entre la matière première et le produit fini. Pour le coton, il sépare la fibre du tissu. En République démocratique du Congo, il sépare les richesses minières et hydrauliques de l’électricité, de l’industrie et de l’emploi productif. Les filières diffèrent, mais la question demeure : où se fixe la valeur créée entre l’extraction et le produit final ?

La République démocratique du Congo occupe une place singulière dans l’économie mondiale. Son sous-sol fournit une part considérable des matières premières dont dépendent la transition énergétique et les technologies contemporaines. Le pays est le premier producteur mondial de cobalt. Il possède d’immenses réserves de cuivre, l’un des plus grands systèmes fluviaux de la planète et une population d’environ 100 millions d’habitants, majoritairement jeunes. Sur la carte des ressources stratégiques, la RDC paraît incontournable.

La carte du bien-être en offre pourtant une image radicalement différente. Selon la Banque mondiale, à peine 21 % des Congolais ont accès à l’électricité. La pauvreté reste profonde, l’insécurité persistante et, pour une grande partie de la population, l’État demeure lointain, défaillant, parfois prédateur. La question économique essentielle n’est donc pas de savoir quelle quantité de richesses repose sous le sol congolais ou circule dans ses fleuves. Elle est de déterminer si ces richesses peuvent devenir de l’énergie, des capacités productives et des perspectives largement partagées.

Toute la différence entre dotation et développement tient dans cet écart. Le Congo n’a jamais manqué de ressources. Ce qui lui a fait défaut, ce sont des institutions durables et des infrastructures capables d’en faire un bien collectif.

L’héritage d’une économie d’extraction

Les racines de cet échec remontent à la formation même de l’État. Sous le règne de Léopold II, l’État indépendant du Congo devint synonyme de travail forcé et d’exploitation brutale. Lorsque la Belgique reprit directement l’administration de la colonie en 1908, les pratiques coercitives ne disparurent pas. Les travaux universitaires cités dans le texte d’origine montrent qu’un véritable marché libre du travail ne s’est constitué que lentement avant l’indépendance de 1960.

L’économie coloniale avait pour vocation d’extraire les richesses et d’administrer le territoire, non de former une classe politique, technique et dirigeante congolaise capable de conduire un État moderne. À l’indépendance, le pays hérita d’un territoire immense et d’un patrimoine minéral exceptionnel, mais de capacités administratives indigènes très limitées. Une étude historique de la Banque mondiale évoquée dans le manuscrit relève à la fois la pénurie de cadres congolais formés et la volonté belge de préserver son influence par l’intermédiaire de conseillers techniques placés auprès des nouveaux responsables.

La crise de l’indépendance, l’assassinat de Patrice Lumumba, les longues années de pouvoir autoritaire de Mobutu Sese Seko, puis les guerres du Congo ont aggravé ces fragilités. Mobutu n’a pas inventé l’État extractif ; il l’a consolidé. Les institutions se sont affaiblies, le clientélisme s’est étendu et les ressources publiques ont servi la survie politique du régime. Les conflits ultérieurs et les interventions régionales ont davantage morcelé l’autorité et favorisé la prolifération des groupes armés.

Cette histoire n’a rien d’une fatalité. Elle explique cependant pourquoi la géologie, à elle seule, constitue une si mauvaise politique de développement. Les ressources ouvrent des possibilités ; les institutions publiques, les marchés et les rapports de force déterminent à qui elles profitent.

De la carrière à l’usine

L’ampleur de l’occasion demeure exceptionnelle. D’après les estimations de l’US Geological Survey, la RDC représentait en 2024 environ 75 % de la production mondiale de cobalt et près de 55 % des réserves connues. Elle était également le premier producteur de tantale et figurait parmi les principaux producteurs de cuivre, de diamants, d’étain et d’autres minerais stratégiques.

Ces matières premières sont au cœur des chaînes de valeur de l’énergie, de l’électronique, des télécommunications, de la défense et de l’industrie manufacturière. Pourtant, l’essentiel des opérations à forte valeur ajoutée s’effectue encore ailleurs. Les minerais sont extraits au Congo ; la transformation avancée et la fabrication ont lieu à l’étranger.

Le choix est souvent résumé ainsi : continuer à exporter des minerais ou commencer à exporter des produits. Mais le passage de l’un à l’autre ne se décrète pas. La métallurgie du cuivre, les matériaux pour batteries, les équipements électriques, les produits destinés au bâtiment, les machines ou la chimie supposent une énergie fiable, des transports efficaces, des compétences, des capitaux, des contrats exécutoires et un accès aux marchés.

La véritable mutation ne consiste donc pas seulement à passer de la « carrière » à l’« usine ». Il s’agit de substituer un système productif à un système extractif. La réussite ne se mesurera pas au tonnage sorti du sol, mais aux compétences, aux emplois et à la valeur intérieure créés avant que les produits ne quittent le pays.

Le fleuve et le réseau électrique

L’actif industriel le plus décisif du Congo n’est peut-être pas enfoui dans son sous-sol. Il traverse le pays. Le fleuve Congo et ses affluents lui confèrent un potentiel hydroélectrique hors du commun. À lui seul, le site d’Inga pourrait offrir environ 42 000 mégawatts, ce qui en fait, selon la Banque mondiale, l’un des plus grands gisements hydroélectriques au monde.

Ce chiffre impressionne. Le déficit national d’électricité, lui, inquiète. Puisque seulement un Congolais sur cinq environ dispose du courant, la priorité doit être intérieure : ménages, écoles, centres de santé, exploitations agricoles et entreprises ne peuvent se développer sans une énergie fiable. Le Pacte national pour l’énergie vise à porter le taux d’accès à 62 % en 2030, soit potentiellement près de 82 millions de personnes, d’après la Banque mondiale.

L’électricité constitue également le trait d’union entre les ressources minières et l’ambition industrielle. Une usine de transformation ne fonctionne pas grâce à une promesse géologique. Mines, fonderies, manufactures et villes ont besoin d’une production électrique reliée à des réseaux de transport et de distribution opérationnels. Le potentiel d’Inga ne saurait donc être évalué à la seule aune de la puissance théorique. Il faudra juger de la capacité à fournir aux usagers congolais une électricité régulière et abordable.

Le commerce régional pourrait prolonger l’utilité de ce système. La RDC participe au Southern African Power Pool et l’électricité d’Inga a déjà été fournie, par le passé, à des pays comme l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. La Banque mondiale a souligné l’importance stratégique de renforcer les liaisons entre Inga, la Zambie et le marché électrique d’Afrique australe.

Le projet Inga 3 illustre à la fois la promesse et l’incertitude. Les analyses de la Banque mondiale citées dans le manuscrit évaluent sa production potentielle entre 2 et 11 gigawatts, selon la configuration retenue. La position géographique du Congo pourrait, à terme, lui permettre d’alimenter les marchés électriques d’Afrique australe, centrale et orientale. Mais le conditionnel est essentiel : le commerce régional d’électricité suppose des financements, des lignes de transport, des contrats crédibles, une harmonisation réglementaire et une confiance politique durable.

Banque mondiale Le Congo au centre. Géométrie du pays et du fleuve : Natural Earth.

L’intérêt européen, le choix congolais

Le lien le plus crédible avec l’Europe n’est pas celui d’un câble hypothétique reliant demain le fleuve Congo aux foyers européens. Il réside dans la possibilité d’une autre relation industrielle. L’Europe recherche des approvisionnements sûrs en minerais critiques et en intrants industriels moins carbonés. Le Congo a besoin d’énergie, d’emplois et d’une plus grande part de valeur ajoutée.

Si une électricité renouvelable peut être associée au cuivre, au cobalt et aux autres minerais du pays, la RDC pourrait produire davantage de biens intermédiaires indispensables à la transition énergétique. Ses partenaires achèteraient alors des produits congolais à plus forte valeur, et non plus seulement des matières brutes.

Une telle relation ne contribuera toutefois au développement que si les capacités industrielles s’enracinent au Congo. La sécurité d’approvisionnement des acheteurs étrangers ne se confond pas avec la prospérité des citoyens congolais. Les clauses contractuelles, le partage des revenus, la formation, les garanties environnementales et la solidité des fournisseurs locaux détermineront si le prochain cycle minier modernise simplement l’extraction ou transforme réellement l’économie.

Une jeunesse en quête de travail

L’urgence est d’abord démographique. Une étude de la Banque mondiale citée dans le manuscrit estime que près de 65 % de la population congolaise a moins de 25 ans. Environ 22 millions de personnes avaient entre 15 et 24 ans en 2025 ; elles devraient être près de 26 millions en 2030. Un tiers environ des jeunes n’étudient pas, ne travaillent pas et ne suivent aucune formation, tandis que près de 40 % éprouvent des difficultés à trouver un emploi.

Une population jeune n’est ni un dividende automatique ni une menace inévitable. Elle devient un avantage économique lorsque l’éducation, l’électricité, l’investissement et des marchés fonctionnels permettent à chacun d’être productif. Sans ces conditions, le poids démographique nourrit l’exclusion et l’instabilité.

C’est pourquoi le débat industriel congolais doit porter autant sur l’emploi que sur les exportations. L’activité minière, très capitalistique, peut générer des recettes sans créer du travail à l’échelle nécessaire. La transformation, la construction, l’énergie, la logistique, l’agriculture, les services et la production régionale offrent une base d’emplois plus large — à condition d’articuler politique de formation et stratégie industrielle.

La paix, première infrastructure économique

Aucune stratégie de cette nature ne peut aboutir tant que le conflit se poursuit dans l’est du pays. La violence est d’abord une catastrophe humaine. Elle détruit aussi les possibilités économiques : les routes ne se construisent pas, les écoles sont interrompues, l’investissement responsable recule et les circuits informels ou illicites prospèrent.

Le Fonds monétaire international a identifié la faiblesse de la gouvernance, la dépendance minière, l’exclusion des jeunes, les conflits et la dimension régionale de l’insécurité parmi les facteurs de fragilité de la RDC. La paix ne peut donc être traitée comme un dossier sécuritaire séparé de la politique économique.

Le Congo et ses voisins ont un intérêt matériel à remplacer l’économie du conflit par celle de la connexion. Réseaux électriques, routes, chemins de fer, ports, infrastructures numériques, filières agricoles et commerce transfrontalier légal peuvent accroître le coût de la déstabilisation. L’intégration ne garantit pas la paix. Mais une économie structurée autour de la production et de l’échange offre un socle plus solide qu’un système organisé autour de l’extraction disputée.

Le financement à l’épreuve des résultats

Les institutions de développement ont commencé à financer certains éléments de cette transformation. En septembre 2023, le portefeuille actif de la Banque africaine de développement en RDC comptait 27 opérations, pour un montant d’environ 1,45 milliard de dollars, dans les transports, les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, l’eau, l’assainissement et l’agriculture. Sa stratégie-pays 2023-2028 met l’accent sur l’industrialisation, l’emploi, les infrastructures, les chaînes de valeur agricoles, le capital humain et l’environnement des affaires.

Dans l’énergie, le manuscrit mentionne 22,4 millions de dollars de financements parallèles de la BAD, aux côtés de 73,1 millions accordés en 2014 par la Banque mondiale pour l’assistance technique liée à Inga. En décembre 2024, la BAD a été désignée arrangeur principal mandaté du projet Moyi Power Metro-Grids, d’un montant de 340 millions de dollars, destiné à fournir une électricité plus propre et plus fiable à plus d’un million de personnes dans trois villes.

Ces engagements montrent que les besoins du Congo sont identifiés. Ils ne prouvent pas, en eux-mêmes, que la transformation a commencé. Portefeuilles, stratégies et mandats sont des moyens. Les résultats qui comptent sont des réseaux opérationnels, des transports fiables, des entreprises compétitives, des institutions responsables et des emplois correctement rémunérés.

Le chaînon manquant

L’agenda congolais prend souvent la forme d’une liste : améliorer les contrats miniers, construire davantage de routes et de voies ferrées, renforcer la sécurité, développer l’enseignement technique, interconnecter les réseaux électriques, assainir le climat des affaires. Chacune de ces priorités est indispensable. La difficulté vient de leur interdépendance.

Sans lignes de transport, l’électricité n’alimente aucune usine. Sans volumes prévisibles, un chemin de fer peut rester impossible à financer. Sans compétences ni énergie fiable, la transformation des minerais ne sera pas compétitive. Sans institutions responsables, l’investissement risque de reproduire le modèle extractif dont le Congo cherche précisément à sortir. Sans débouchés économiques légaux, la paix elle-même demeure fragile.

Le pays a donc besoin de davantage que d’une juxtaposition de projets. Il lui faut une séquence : sécuriser les régions productives ; renforcer les institutions publiques et la transparence contractuelle ; développer l’accès à l’électricité et les réseaux ; relier mines, exploitations agricoles et villes aux marchés ; former les compétences techniques ; enfin, mettre les politiques minière et énergétique au service d’industries capables d’affronter la concurrence.

Rien de cela ne sera rapide. Rien n’est garanti. Les ressources qui donnent au Congo sa valeur stratégique intensifient aussi les rivalités autour des rentes et de l’influence. De grands projets d’infrastructure peuvent produire de la dette, des déplacements de population et de nouveaux risques de gouvernance lorsqu’ils sont mal conçus. L’intégration régionale crée des possibilités, mais exige une diplomatie patiente et des institutions capables de faire respecter les accords.

L’alternative n’est pourtant pas l’immobilisme. La demande mondiale de minerais stratégiques place le Congo au centre de l’économie internationale. Le pays peut demeurer indispensable comme fournisseur de matières premières tout en maintenant ses citoyens à l’écart de la valeur créée. Il peut aussi saisir ce moment pour négocier un rapport économique plus productif.

Le véritable test ne consistera pas à savoir si la République démocratique du Congo finit par « se réveiller ». Les pays ne sont pas des géants de contes de fées. Ce sont des économies politiques, façonnées par des choix et contraintes par leurs institutions.

Le Congo possède déjà les atouts. Ce qui lui manque encore, c’est la chaîne qui relie la paix à l’investissement, l’électricité à la production, les minerais à l’industrie et la richesse nationale à la prospérité des ménages. La construire ne changerait pas seulement le destin du pays. Elle pourrait redessiner la géographie économique de l’Afrique.