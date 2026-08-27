Algérie: Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de condoléances aux familles des victimes des incendies survenus dans certaines wilayas du centre et de l'est du pays.

"Le coeur est accablé par la douleur et l'âme est remplie de tristesse suite à la tragédie qui a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens dans les incendies qui se sont déclarés dans certaines wilayas du centre et de l'est de notre chère patrie", lit-on dans le message de condoléances.

"C'est une période difficile que nous traversons tous après que les flammes ont surpris nos concitoyens, alors même que nous avions entamé l'indemnisation des sinistrés des précédents foyers d'incendie éteints...Face à cette douloureuse circonstance, je ne peux que m'incliner avec déférence à la mémoire de nos concitoyens victimes de cette tragédie, priant Dieu d'entourer leurs âmes de Sa miséricorde et de nous prêter patience face à cette épreuve", a poursuivi le président de la République dans son message.

"Je tiens également à adresser mes sincères condoléances et ma profonde compassion à toutes les familles endeuillées par ce drame, priant Allah Tout-Puissant d'entourer les victimes de Sa sainte miséricorde, de les

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accueillir en Son vaste paradis parmi les martyrs et les justes de Ses serviteurs, de prêter patience et réconfort à leurs proches, et d'accorder un prompt rétablissement aux blessés. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons".

"Suite à cette douloureuse épreuve, je décrète un deuil national de trois jours, à compter de ce jour, avec mise en berne de l'emblème national sur l'ensemble du territoire national et annulation de toutes les manifestations festives et compétions sportives nationales", a conclu le président de la République.