Afrique Centrale: Société civile - Partage d'expérience entre Brazzaville et Kinshasa

Le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales (CCSC-ONG), Céphas Germain Ewangui, a échangé, le 27 août, à Brazzaville avec une délégation de la société civile de la République démocratique du Congo (RDC), conduite par le Pr Bernard Botula Wa Bonsomi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges d'expériences entre les sociétés civiles des deux rives du fleuve.

La rencontre est intervenue dans le cadre de la célébration des 35 ans d'existence formelle de la société civile de la RDC. « Il était normal qu'on puisse traverser pour rencontrer le responsable de la société civile de la République du Congo, étant donné son expérience sur le Conseil consultatif que nous avions appréciée et que nous voudrions en savoir un peu plus sur sa manière de fonctionner », a indiqué le chef de la délégation, Bernard Botula. Il était accompagné de plusieurs responsables des organisations civiles dont la représentante nationale des organisations féminines et la représentante des personnes vivant avec handicap.

Le chef de la délégation a rappelé que les deux pays, séparés par le fleuve Congo, partagent une proximité géographique unique au monde. « Nous avons estimé que les deux pays voisins, à travers leurs capitales les plus proches au monde, ne peuvent pas évoluer pendant des années sans savoir ce qui se passe de l'un ou de l'autre côté », a-t-il souligné.

La représentante des femmes de la délégation, Élodie Ntamuzinda, a insisté, pour sa part, sur les enjeux communs aux deux pays qui confèrent une « grande responsabilité au niveau sous-régional et régional », a-t-elle dit, ajoutant que « La société civile est l'une des composantes qui ne doit pas rester en marge de tous ces enjeux ».

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Elle a évoqué les défis liés aux ressources minières, au bassin du Congo et à la technologie, appelant à une meilleure exploitation des richesses communes. « Nous voulons montrer que c'est possible que les deux sociétés civiles coalisent afin que ces enjeux soient réellement mis en lumière », a-t-elle dit, insistant sur la responsabilité vis-à-vis des générations futures.