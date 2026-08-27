Congo-Brazzaville: Distinction - Céphas Germain Ewangui honoré par le Prix d'excellence panafricain

Le Consortium panafricain pour la paix (CCP) a décerné, le 26 août, à Brazzaville le « Prix panafricain d'excellence pour la bonne gouvernance et la démocratie » au secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales (CCSC-ONG), Céphas Germain Ewangui, pour son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

Le prix, décerné chaque année par le comité exécutif et le comité critique du Consortium, vise à récompenser tout gouvernement, organisation ou personne s'étant distingué par son engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance, du développement socio-économique, de l'intégration entre les peuples, de la paix, des droits humains et de la cohésion sociale. « C'est la récompense de mérites éminents acquis au service de l'Afrique », a déclaré le secrétaire général du CCP, Adandozan Romanus Akuele, encourageant le récipiendaire à multiplier ses actions éducatives en faveur de la population africaine.

Le coordonnateur général du CCP, Ernest Nounga Djomo, a rappelé le caractère exceptionnel de cette récompense, réservée à une dizaine de personnalités à travers tout le continent. S'adressant au lauréat, il a souligné que ce trophée est « la matérialisation de son ascension, le symbole de son travail pour le bien commun et le reflet de son intégrité sans faille ».

Il a également mis en avant le tableau d'honneur remis au secrétaire permanent, « témoin écrit de sa contribution majeure à l'édification de notre continent et source d'inspiration pour la jeunesse africaine ». Le coordonnateur a réaffirmé la volonté du Consortium de « faire taire les armes en Afrique » et de transformer le continent en un havre de paix et de stabilité. « La société civile structurée, équipée, valorisée, est le pilier indispensable au bien-être du monde républicain », a indiqué Ernest Nounga Djomo.

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Figure emblématique de la société civile congolaise et africaine, Céphas Germain Ewangui est connu pour son rôle majeur dans la promotion de la démocratie et des élections libres. Il a notamment été plusieurs fois responsable des plateformes des associations de la société civile de la bonne gouvernance et de la commission nationale électorale. Expert reconnu, il a participé à plusieurs missions d'observation électorale sous l'égide de l'Union africaine, dont il a dirigées, notamment au Togo, en Centrafrique et à Sao Tomé-et-Principe. Il compte à son actif plus de 300 missions d'observation dans 41 pays africains.

Auteur de plusieurs ouvrages, dont un « Guide pour l'observation des élections » et « Démocratie et élections en Afrique, les défis », publiés aux éditions L'Harmattan, Céphas Germain Ewangui prévoit la parution d'un autre livre sur les problématiques de gouvernance et de développement en Afrique subsaharienne pour décembre prochain.

Prenant la parole, Céphas Germain Ewangui a dédié cette distinction à l'ensemble des organisations de la société civile congolaise.

Pour le récipiendaire, ce prix vient encore l'encourager à poursuivre sans relâche ses contributions, dans l'oeuvre d'accompagnement des processus électoraux du pays et sur le continent, « mais davantage aussi de participer à l'édification des organisations de la société civile dignes, à hauteur des espérances de notre pays ». Il a insisté sur la nécessité de structurer et de former ces organisations pour qu'elles puissent utilement contribuer auprès du gouvernement, des autres organes de l'État, des organismes de coopération bilatérale, multilatérale, intergouvernementale et internationale, au relèvement des mille et un défis qui interviennent dans le pays.

L'événement a réuni de nombreuses personnalités de plusieurs pays africains, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin le Togo, la République démocratique du Congo et le Cameroun, venues saluer le parcours exceptionnel du récipiendaire.