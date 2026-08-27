Afrique Centrale: Congo-RDC - Situation confuse à Makotimpoko

Prise d'otages et morts d'hommes sont signalés à Makotimpoko, dans le département de Nkéni-Alima, après une incursion des militaires de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon des sources, des éléments de la marine et de la gendarmerie nationales congolaises en service à Makotimpoko ont été appréhendés par la marine de la RDC et conduits à Yumbi, le 26 août. La situation se serait produite alors les que éléments de la marine et de la gendarmerie nationales congolaises étaient en mission de surveillance sur la rive droite du fleuve Congo.

Les mêmes sources font état de morts, de tortures et de l'humiliation de gendarmes et marins congolais conduits de force vers la rive gauche du fleuve Congo. D'après des témoignages, Makotimpoko subit directement les répercussions de sa proximité géographique avec la RDC, notamment avec la zone Yumbi, située sur la rive opposée. En effet, des incursions des forces militaires en provenance de la RDC sont régulièrement signalées.