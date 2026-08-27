Congo-Brazzaville: Diables rouges football - Claude Le Roy dit vouloir s'adapter

Le sélectionneur des Diables rouges a animé, le 26 août au siège de la Fédération congolaise de football et en marge du premier stage avec les joueurs locaux, une conférence de presse au cours de laquelle il a évoqué tous les aspects liés à la préparation des deux premiers matches fin septembre-début octobre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), respectivement contre la Namibie et le Cameroun.

Le Congo n'a plus disputé la phase finale de la CAN depuis 2015. Retrouver l'Afrique après plus de dix ans est une très lourde mission . « Je veux être présent en Tanzanie, Ouganda et Kenya... », a indiqué Claude Le Roy, adepte du 4-4-2, assurant vouloir s'adapter à la qualité de l'effectif dont il aura à disposition . « J'ai toujours basé mon football sur la vitesse et la qualité athlétique. On forme une équipe avec les éléments dont on dispose », a précisé l'entraîneur des Diables rouges.

Pour ces deux rendez -vous, il ne pourra donc pas compter sur Dilane Bakwa et Bradley Locko. Les deux joueurs dont il tenait à tout prix à avoir pour permettre aux Diables rouges de franchir un palier mais qui ne sont pas motivés à l'idée de rejoindre le Onze national. « Moi j'avais cité Bakwa et Locko, parce que j'expliquais que si des joueurs de ce niveau- là acceptent de rejoindre les Diables rouges, cela va avoir un effet d'aubaine terrible », a-t-il précisé, tout en promettant des surprises lors de la publication de la liste officielle des joueurs.

Le premier stage avec les joueurs locaux a confirmé tout le bien que le « Sorcier blanc » a toujours pensé du Congo. « Il y a du talent et on peut faire quelque chose à moyen et à long terme », a-t-il confirmé.

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Mais Claude le Roy sait aussi qu'il faut s'armer de courage pour s'adapter aux impératifs du temps. Le Congo, a-t-il rappelé, est l'une des rares sélections qui n'a pas eu la possibilité de jouer des matches amicaux. L'arrivée tardive des joueurs de la diaspora est un handicap à surmonter et il en est conscient. « Même si nous n'aurons que deux ou trois jours d'entraînement, on va essayer d'être le plus efficace possible parce qu'il faut absolument faire un résultat sur le premier match. Si on perd, on ne sera pas cuit mais ce sera dommageable », a-t-il fait savoir tout en revenant sur l'obligation de faire un résultat. Il a insisté sur l'importance d'avoir un bon gardien comme le secret de sa réussite partout où il a gagné des titres.

« J'ai gagné plusieurs titres quand j'ai eu de bons gardiens. Quand je n'ai pas eu un bon gardien, c'était compliqué. J'espère qu'ici j'aurai un bon gardien qui nous rejoindra », a-t-il laissé entendre. Le poste de gardien de but reste un vaste chantier pour les Diables rouges.