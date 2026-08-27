Afrique: Jeux Méditerranéens de Tarente 2026 - La lutteuse tunisienne Chahd Jeljeli portée disparue depuis deux jours

Hatem Mernaoui, chef de la délégation officielle tunisienne aux Jeux Méditerranéens de Tarente 2026, a confirmé la disparition de l'athlète Chahd Jeljeli, dont on est sans nouvelles depuis deux jours.

Dans une déclaration accordée à l'envoyé spécial de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) à Tarente, M. Mernaoui a précisé que la sportive avait disputé avant-hier le combat pour la médaille de bronze en lutte féminine. Après sa défaite, elle se trouvait aux côtés de l'entraîneur national Mohamed Ali Bouziane en attendant les passages de ses coéquipières. Elle a ensuite profité d'un moment d'inattention du coach, absorbé par les autres rencontres, pour s'éclipsier de la salle à l'insu de tous, tirant parti de la forte affluence.

« Dès la fin des compétitions, son entraîneur et ses coéquipiers l'ont cherchée en vain dans toute la salle », a poursuivi le chef de délégation. L'équipe a rejoint le village méditerranéen en pensant qu'elle s'y était rendue seule sans les prévenir, compte tenu des navettes fréquentes reliant le site de compétition aux hébergements.

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Une fois sur place, la délégation a ratissé l'ensemble du village sans trouver sa trace, remarquant toutefois que toutes ses affaires personnelles étaient intactes dans sa chambre. Face à cette disparition jugée suspecte, les membres de l'équipe ont immédiatement alerté les responsables du contingent officiel.

Avisé tard dans la soirée de mardi, Hatem Mernaoui a indiqué avoir aussitôt contacté le ministère de tutelle, le Comité national olympique tunisien (CNOT), le comité d'organisation des Jeux ainsi que les autorités de sécurité déployées sur le site. La délégation reste dans l'attente d'un retour rapide des forces de l'ordre pour faire la lumière sur le sort de la jeune athlète.

Âgée de 20 ans et médaillée de bronze aux Championnats d'Afrique 2026 à Alexandrie, Chahd Jeljeli s'était inclinée lors du match pour la troisième place chez les moins de 57 kg face à l'Italienne Fabiana Rinella.