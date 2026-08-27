Tunisie: Université Tunis El Manar et OOU-Nord - Lancement de la 2e édition du hackathon étudiant « HacKa2'OOUN »

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les préparatifs de la deuxième édition du hackathon étudiant « HacKa2'OOUN », organisé en partenariat avec l'Université Tunis El Manar et l'Office des Oeuvres Universitaires pour le Nord (OOUN), ont été au coeur d'une séance de travail tenue mercredi entre le Président de l'université, Moez Chafra, et le directeur général de l'OOUN.

D'après un communiqué publié ce jeudi par l'université, cette réunion a permis de passer en revue l'ensemble des aspects organisationnels de la manifestation. Les deux parties ont notamment penché sur la fixation de la date et du lieu de l'événement, l'élaboration du programme général, ainsi que la coordination avec les différents intervenants et partenaires logistiques.

Les responsables ont insisté sur l'importance de mobiliser un maximum d'étudiants afin de garantir le rayonnement de cette compétition et d'atteindre pleinement ses objectifs d'innovation et d'engagement citoyen.

Pour rappel, la Cité des Sciences de Tunis avait accueilli en novembre 2025 la toute première édition de ce hackathon. Placé sous le thème de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises communautaires au service des objectifs de développement durable, l'événement inaugural avait rassemblé 60 étudiants.

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