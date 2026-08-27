Tunisie: Drame de l'émigration clandestine à Zarzis - Un survivant et 15 corps repêchés, les recherches terminées

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les unités navales, militaires et de la Protection civile ont mis fin aux opérations de recherche et de ratissage après avoir repêché l'ensemble des corps des victimes du naufrage d'une embarcation au large de Zarzis, ouvrant la voie à leur remise aux familles.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Garde nationale a précisé que les recherches se sont achevées mercredi avec la récupération de la dernière dépouille, permettant ainsi d'établir le bilan définitif du drame. L'accident a coûté la vie à 15 personnes -- 14 originaires de Ben Guerdane et une de Zarzis -- tandis qu'un seul passager a pu être sauvé parmi les candidats à cette traversée clandestine.

Les opérations sur le terrain ont mobilisé d'importants moyens nautiques de la Garde maritime, des douanes, de la Protection civile et de la Marine nationale, appuyés par deux hélicoptères de la Garde nationale et de l'Armée nationale.

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La même source indique que les interventions de recherche et de sauvetage se sont déroulées sous le suivi direct du président de la République et la supervision des hauts cadres de la Garde nationale. La Direction générale a exprimé sa totale solidarité avec les familles des victimes ainsi qu'avec les habitants de Ben Guerdane et de Zarzis, leur adressant ses plus sincères condoléances dans cette douloureuse épreuve.

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