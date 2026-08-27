Tunisie: Nouveau mouvement dans la magistrature judiciaire et militaire

Un important mouvement dans la magistrature tunisienne vient d'être officialisé. Des arrêtés parus ce jeudi au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) actent une série de promotions et de nouvelles affectations au sein des corps judiciaire et militaire, applicables dès le 16 septembre 2026.

Dans la justice de droit commun, le décret n° 209-2026 du ministère de la Justice valide la promotion de 54 magistrats du deuxième au troisième grade, ainsi que celle de 73 juges du premier au deuxième grade.

En parallèle, le décret n° 210-2026 du ministère de la Défense nationale restructure la justice militaire. Au troisième grade, 13 magistrats accèdent à des fonctions stratégiques, notamment aux postes de premier adjoint du directeur de la justice militaire, de procureur général près la Cour d'appel militaire et de procureur de la République près le Tribunal militaire permanent de Tunis. Pour le deuxième grade, 13 juges rejoignent de nouvelles affectations comme conseillers à la chambre d'accusation, substituts du procureur général ou juges d'instruction. Enfin, 31 officiers du premier grade, capitaines et premiers lieutenants juges, sont désignés substituts du procureur de la République près les tribunaux militaires permanents de Tunis, Le Kef et Sfax.