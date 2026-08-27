Tunisie: Nouveau mouvement dans la magistrature judiciaire et militaire

27 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un important mouvement dans la magistrature tunisienne vient d'être officialisé. Des arrêtés parus ce jeudi au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) actent une série de promotions et de nouvelles affectations au sein des corps judiciaire et militaire, applicables dès le 16 septembre 2026.

Dans la justice de droit commun, le décret n° 209-2026 du ministère de la Justice valide la promotion de 54 magistrats du deuxième au troisième grade, ainsi que celle de 73 juges du premier au deuxième grade.

En parallèle, le décret n° 210-2026 du ministère de la Défense nationale restructure la justice militaire. Au troisième grade, 13 magistrats accèdent à des fonctions stratégiques, notamment aux postes de premier adjoint du directeur de la justice militaire, de procureur général près la Cour d'appel militaire et de procureur de la République près le Tribunal militaire permanent de Tunis. Pour le deuxième grade, 13 juges rejoignent de nouvelles affectations comme conseillers à la chambre d'accusation, substituts du procureur général ou juges d'instruction. Enfin, 31 officiers du premier grade, capitaines et premiers lieutenants juges, sont désignés substituts du procureur de la République près les tribunaux militaires permanents de Tunis, Le Kef et Sfax.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.