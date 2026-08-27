Tunisie: Transport de carburant - Une grève prévue les 23 et 24 septembre prochains

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération Générale du Pétrole et des Produits Chimiques a décidé de lancer un mot d'ordre de grève dans le secteur du transport de carburant pour les 23 et 24 septembre 2026, à la suite du blocage des négociations et de l'absence de progrès sur les dossiers en suspend.

Le Secrétaire Général de la fédération, Slim Sahimi, a précisé sur les ondes de Diwan FM que cette décision fait suite à une réunion d'évaluation tenue ce mercredi entre les représentants des entreprises de transport de carburant et la centrale syndicale (UGTT). Cette rencontre a permis d'analyser la situation professionnelle du secteur et de constater le manque d'avancées concernant les revendications des travailleurs.

Slim Sahimi a indiqué que le préavis de grève sera officiellement transmis dès demain. Il a souligné que le syndicat a délibérément choisi de accorder un délai d'un mois environ avant l'exécution du mouvement -- dépassant largement le préavis réglementaire habituel de dix jours -- afin de laisser une chance maximale au dialogue et à la recherche d'accords satisfaisants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable syndical a réaffirmé la volonté de la fédération de favoriser un dialogue constructif menant à des compromis équilibrés. Il a rappelé à ce titre que 90 % des préavis de grève déposés par l'organisation aboutissent généralement à un accord et sont levés dès lors qu'une volonté réelle de négocier est manifestée par la partie adverse.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.