Tunisie: Transport de carburant - Une grève prévue les 23 et 24 septembre prochains

La Fédération Générale du Pétrole et des Produits Chimiques a décidé de lancer un mot d'ordre de grève dans le secteur du transport de carburant pour les 23 et 24 septembre 2026, à la suite du blocage des négociations et de l'absence de progrès sur les dossiers en suspend.

Le Secrétaire Général de la fédération, Slim Sahimi, a précisé sur les ondes de Diwan FM que cette décision fait suite à une réunion d'évaluation tenue ce mercredi entre les représentants des entreprises de transport de carburant et la centrale syndicale (UGTT). Cette rencontre a permis d'analyser la situation professionnelle du secteur et de constater le manque d'avancées concernant les revendications des travailleurs.

Slim Sahimi a indiqué que le préavis de grève sera officiellement transmis dès demain. Il a souligné que le syndicat a délibérément choisi de accorder un délai d'un mois environ avant l'exécution du mouvement -- dépassant largement le préavis réglementaire habituel de dix jours -- afin de laisser une chance maximale au dialogue et à la recherche d'accords satisfaisants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable syndical a réaffirmé la volonté de la fédération de favoriser un dialogue constructif menant à des compromis équilibrés. Il a rappelé à ce titre que 90 % des préavis de grève déposés par l'organisation aboutissent généralement à un accord et sont levés dès lors qu'une volonté réelle de négocier est manifestée par la partie adverse.