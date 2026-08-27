Ile Maurice: Deux Français arrêtés

Les éléments de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont procédé à plusieurs saisies de cannabis et de résine de cannabis ces derniers jours, dans le cadre de deux affaires distinctes d'importation de drogues. Deux ressortissants français ont notamment été arrêtés après des opérations menées à Plaine-Magnien et à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR).

La première affaire remonte au 20 août, lorsque les officiers de l'ADSU ont intercepté, à l'entrepôt PATS de Plaine-Magnien, un colis en provenance de Paris arrivé par le vol MK015 et acheminé par le service Chronopost.

Le colis, adressé à Xavier Paul Charles Arnold, 36 ans, ressortissant français, contenait un sac en plastique renfermant trois paquets rectangulaires contenant de la résine de cannabis. Une opération de livraison contrôlée a alors été mise en place par les enquêteurs.

Le 25 août vers 11 heures, Xavier Paul Charles Arnold a été arrêté alors qu'il se trouvait à Solitude. Une perquisition menée par la suite chez sa compagne, également habitante à la même adresse, a permis de saisir un morceau de papier contenant une certaine quantité de cannabis ainsi qu'un carnet portant l'inscription «OCB Virgin Slim», contenant 32 feuilles de papier à rouler.

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Ces objets appartiendraient à Xavier Paul Charles Arnold. Au total, la saisie dans cette affaire comprend 14 grammes de résine de cannabis et 0,86 gramme de cannabis.

Xavier Paul Charles Arnold a été placé en détention au centre de détention de Line Barracks. La compagne, qui avait été interrogée dans le cadre de l'enquête, a été autorisée à partir après son interrogatoire.

Une seconde affaire a été enregistrée le 26 août à l'aéroport international SSR. Vers 7 h 50, les officiers de l'ADSU ont intercepté Denis Roland Valier, un ressortissant français et paysagiste résidant à Saint-Denis, à La Réunion, à son arrivée par le vol UU102 en provenance de La Réunion.

Une fouille a permis de découvrir 224,6 grammes de cannabis, dissimulés dans deux sachets en plastique scellés contenant chacun une quantité importante de la substance.

Les policiers ont également retrouvé dans son portefeuille 16 graines de cannabis, ainsi que sept carnets de feuilles à rouler portant la marque «OCB Premium Slim», contenant chacun 220 feuilles, et 90 filtres en papier.

Denis Roland Valier a été arrêté et placé en détention au poste de police de Rivière-des-Anguilles. Le même jour, Jean Yanick Johnyly Lacruche, 34 ans, chauffeur habitant Bois-d'Oiseau, Poudre-d'Or, a été arrêté et placé en cellule policière. Il est actuellement détenu au poste de police de Rose-Belle.

Il est soupçonné d'être impliqué dans la saisie du Réunionnais. Les enquêtes se poursuivent dans ces différentes affaires afin d'établir les circonstances exactes entourant la possession et l'importation des substances saisies. Les éléments récupérés ont été sécurisés et devront être soumis aux procédures d'analyse et d'expertise prévues dans le cadre des enquêtes.