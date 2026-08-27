Ile Maurice: Un orthodontiste blessé en tentant de retenir un voleur

Un orthodontiste de 52 ans a été blessé alors qu'il tentait de retenir un individu qui venait de s'introduire dans son bungalow et de repartir avec des objets d'une valeur estimée à environ Rs 125 000.

Le mardi 25 août, vers 22 heures, le quinquagénaire, qui se trouvait dans son bungalow situé le long de la Coastal Road à Pointe-d'Esny, aurait été victime d'un vol avec violence.

Le suspect aurait pénétré dans la cuisine par une fenêtre ouverte. Il aurait emporté un sac à main contenant notamment la carte d'identité et le permis de conduire de la victime, ainsi que d'autres accessoires. Un téléphone portable appartenant à son épouse figurait également parmi les objets volés.

Alors que le suspect tentait de prendre la fuite, le quinquagénaire aurait essayé de le retenir. Une lutte s'en serait suivie au cours de laquelle l'orthodontiste aurait été blessé aux mains, au coude, ainsi qu'au pied.

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Le suspect serait finalement parvenu à s'enfuir en direction de la plage, vers le Club Nautique. Seul le téléphone portable, parmi les objets volés, est couvert par une assurance.

L'enquête, menée par les éléments de la Divisional Crime Intelligence Unit, a rapidement abouti à l'arrestation d'un suspect. Ce matin, mercredi 26 août, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de Louis Sebastien Paul, âgé de 30 ans, habitant Grand-Bel-Air. Il a ensuite été remis aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division de Mahébourg pour la suite de l'enquête.

Présenté devant le tribunal de Grand-Port, le suspect a été remis en détention policière jusqu'au 2 septembre.

Une partie des objets recherchés a déjà été récupérée et constitue désormais des pièces à conviction dans cette affaire. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur les circonstances du vol et de déterminer l'implication exacte du suspect.