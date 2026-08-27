Ile Maurice: Un chauffeur de taxi arrêté avec une drogue présumée et un sabre

Un chauffeur de taxi de 33 ans a été arrêté dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 août à Riche-en-Eau, dans le cadre d'une opération policière liée à des soupçons de trafic de drogue. Un sabre ainsi qu'une substance suspectée d'être une drogue ont notamment été saisis.

L'intervention s'est déroulée vers 00 h 15, à proximité d'une mosquée de Riche-en-Eau. Les policiers, agissant sur la base d'informations jugées fiables, ont repéré un taxi bleu stationné avec deux occupants à bord.

Les policiers se sont approchés du véhicule et ont procédé à l'identification des deux hommes. Le chauffeur, âgé de 33 ans, a expliqué qu'il se trouvait sur place pour fumer une substance brune dans le véhicule.

Une fouille du taxi a permis de découvrir sur le tableau de bord une feuille d'aluminium pliée contenant une certaine quantité d'une substance suspectée d'être une drogue dangereuse. Trois capsules de prégabaline de 150 mg chacune ainsi que quatre capsules de 75 mg ont également été retrouvées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La substance suspectée a été pesée au bureau de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rose-Belle. Son poids brut est de 0,54 gramme. Le véhicule a été placé sous garde policière dans l'attente d'un examen.

Lors d'une fouille corporelle effectuée avec son consentement, les policiers ont également découvert sur le chauffeur des billets de Rs 1 000 et Rs 500.

La fouille du véhicule devait toutefois révéler un autre élément. Un sabre a été retrouvé sous le siège du chauffeur. Interrogé à ce sujet, celui-ci aurait déclaré qu'il s'agissait d'un objet qu'il gardait «pour se protéger». Il a été informé qu'il était susceptible d'être en infraction pour possession d'une arme offensive.

Une perquisition effectuée au domicile du chauffeur n'a, pour sa part, pas permis de découvrir d'autres objets incriminants.

Le chauffeur de taxi a été placé en détention policière. Le second occupant du véhicule, un mécanicien de 18 ans, a été autorisé à partir après son interrogatoire.

L'enquête se poursuit afin de déterminer la nature exacte de la substance saisie et les circonstances entourant sa possession.