Ile Maurice: Le ministère du Logement muscle le dispositif à Pointe-d'Esny

À la suite d'une visite des lieux effectuée le jeudi 13 août, le ministère du Logement et des terres a annoncé une série de mesures pour améliorer l'accès public à la plage de Pointe-d'Esny. À la demande du ministre Shakeel Mohamed, quatre panneaux ont été installés ce jeudi, en collaboration avec le District Council de Grand-Port, pour signaler les deux accès publics existants. Des éléments de la Special Mobile Force ont dégagé la végétation obstruant l'un de ces accès.

Un relevé effectué par le ministère a révélé que la ligne de marée haute s'était déplacée sous l'effet de l'accrétion naturelle du sable, et que certains riverains avaient profité de ce recul pour empiéter sur le passage commun. Hier, mercredi 26 août, des avis ont été notifiés à plusieurs résidents, leur demandant de démolir, sous sept jours, les structures obstruant l'accès public.

Le ministère a par ailleurs mis en consultation publique un projet de règlement sur l'accès au domaine côtier, qui ne prévoit ni expropriation ni remise en cause des baux existants, et qui préserve les usages traditionnels de la plage, pêche et loisirs familiaux compris. Le public peut soumettre ses observations à publicconsultationmhl@govmu.org. Une nouvelle visite des lieux est prévue la semaine prochaine pour faire le point sur ce dossier.