Sénégal: Wärtsilä va fournir une centrale électrique pour le projet aurifère Diamba Sud

Le groupe Wärtsilä va fournir cinq moteurs Wärtsilä 32 destinés à une centrale électrique captive qui sera installée dans le cadre du projet aurifère Diamba Sud, au Sénégal. Selon un communiqué de presse, cette centrale de 14 MW a pour mission d'assurer un approvisionnement en électricité fiable et efficace, indispensable au bon fonctionnement du projet minier.

En raison de son emplacement isolé, explique-t-on, la mine dépendra exclusivement de cette centrale pour ses besoins en électricité. La commande a été passée par Africa Power Services (Aps), le maître d'oeuvre basé en France chargé de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction de la centrale électrique, pour le compte de Fortuna Mining.

Les moteurs Wärtsilä 32, renseigne le communiqué, se sont forgés une réputation de fiabilité au cours de 30 années d'exploitation couronnées de succès, fournissant plus de 8 000 MW d'énergie à des clients partout dans le monde. Sa flexibilité et sa capacité de démarrage rapide facilitent l'intégration d'énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire, dans les réseaux électriques en permettant un équilibrage efficace du réseau. Fortuna Mining a fait part de son intention d'intégrer prochainement des énergies renouvelables à ce micro-réseau.

«L'exploitation d'une mine isolée et hors réseau nécessite une alimentation électrique fiable, car tout arrêt imprévu comporte des risques financiers et opérationnels. Les moteurs Wärtsilä offrent les performances requises dans des conditions aussi exigeantes. En les choisissant pour Diamba Sud, nous allons limiter les risques opérationnels dès le premier jour, tout en mettant en place une infrastructure capable d'intégrer de manière transparente des sources d'énergie renouvelables à mesure que la mine se développe », explique Cédric Fernandez, directeur général d'Aps.

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Outre les groupes électrogènes, le contrat de Wärtsilä porte sur l'ingénierie de base, les équipements auxiliaires spécifiques aux moteurs, ainsi que le système de commande et de surveillance des moteurs. L'entreprise apportera également son expertise pendant les phases d'installation et de mise en service.

« Cette nouvelle commande d'Aps renforce la position de Wärtsilä en tant que fournisseur de solutions fiables pour répondre aux besoins énergétiques du secteur minier », déclare Marc Thiriet, Directeur pour l'Afrique chez Wärtsilä Energy. « Les exploitations minières sont soumises à une double pression : maintenir une disponibilité maximale tout en s'engageant activement sur la voie de la décarbonisation. »

« En déployant plusieurs groupes électrogènes de petite taille plutôt qu'une seule grande unité, nous permettons à la centrale de s'adapter avec une grande précision aux fluctuations de la demande, ce qui optimise le rendement énergétique et réduit les émissions. Surtout, ces moteurs offrent la souplesse de démarrage nécessaire pour compenser le caractère intermittent de l'énergie solaire ou éolienne, s'inscrivant ainsi dans les projets futurs de Fortuna Mining visant à intégrer des énergies renouvelables à ce micro-réseau, ce qui renforcera la stabilité opérationnelle des mines. ».

La livraison des équipements Wärtsilä est prévue pour mars 2027, et la centrale devrait être opérationnelle d'ici la fin de cette année-là.

Fortuna Mining est une société minière canadienne qui développe le projet aurifère Diamba Sud au Sénégal. Acquis en septembre 2023, le projet aurifère Diamba Sud est situé dans l'enclave de Kenieba-Koudougou, une zone d'importance géologique qui abrite plusieurs gisements aurifères majeurs dans l'est du Sénégal et l'ouest du Mali.