Tunisie: AnGed - Vers de nouveaux projets de valorisation énergétique des déchets

L'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed) et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) renforcent leur partenariat autour du développement de projets de valorisation énergétique des déchets. Une séance de travail s'est tenue ce mercredi au siège de l'ANGed pour concrétiser ces axes de coopération.

Cette rencontre a notamment débouché sur la proposition d'un programme de formation spécialisé dans la valorisation énergétique, couplé à un mécanisme de soutien à l'échange d'expertises et de bonnes pratiques au niveau régional. L'objectif est de renforcer les capacités techniques locales et de promouvoir une gestion durable des déchets résiduels.

Selon un communiqué de l'ANGed, l'initiative s'inscrit dans une dynamique de coopération internationale destinée à promouvoir des solutions innovantes, à appuyer l'économie circulaire et à réduire l'empreinte environnementale globale de la gestion des déchets.