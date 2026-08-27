Tunisie: Un chercheur tunisien nommé au conseil scientifique de l'OMS

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé, ce jeudi, la nomination du chercheur tunisien Hamdi Mabrouk au sein de son conseil scientifique, dans le cadre du renouvellement de cette instance consultative, composée désormais de 21 scientifiques et experts issus de différentes régions du monde.

Selon un communiqué publié par l'OMS, la nouvelle composition du conseil reflète la diversité des disciplines, des régions et des générations. Elle réunit notamment des spécialistes de santé publique, d'épidémiologie, de recherche biomédicale, de systèmes de santé, de vieillissement, d'ingénierie, de médecine de précision et de technologies émergentes.

La nouvelle équipe comprend des représentants de l'ensemble des régions de l'OMS, ainsi que deux jeunes scientifiques. Cette composition vise à renforcer la diversité géographique, l'équilibre entre les sexes et la participation des jeunes, tout en maintenant un haut niveau d'excellence scientifique.

Un spécialiste de la génétique et de la médecine de précision

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Hamdi Mabrouk est spécialisé en génétique moléculaire, génomique, médecine de précision et analyse des données génomiques. Il est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université d'Évry-Val-d'Essonne, en France.

Il a ensuite effectué des recherches postdoctorales à l'Université de Tokyo, au Japon, et à la Vrije Universiteit d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Ses travaux portent notamment sur la génétique des maladies et des caractères complexes, les troubles psychiatriques, les addictions et la génétique des jumeaux.

Il occupe actuellement le poste de directeur de la recherche et de l'analyse des données à l'Institut de médecine de précision du Qatar.

Une instance stratégique pour la santé mondiale

Le conseil scientifique constitue la principale instance consultative scientifique externe de l'OMS. Il fournit des avis indépendants et stratégiques sur les questions scientifiques prioritaires, les technologies émergentes et les innovations susceptibles d'avoir un impact sur la santé à l'échelle mondiale.

Il contribue également à anticiper les évolutions scientifiques majeures et à aider l'OMS à identifier les tendances, les risques et les opportunités émergentes dans le domaine de la santé. Cette mission doit permettre à l'organisation de mieux anticiper les avancées scientifiques susceptibles d'avoir des répercussions sur la santé mondiale au cours des prochaines décennies.