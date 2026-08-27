Tunisie: L'ambassade du pays à Abou Dhabi convie les étudiants tunisiens

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

L'ambassade de la République tunisienne à Abou Dhabi prévoit d'organiser une rencontre avec les étudiants tunisiens poursuivant leurs cursus universitaires aux Émirats arabes unis, durant la première quinzaine du mois de septembre 2026.

Selon la représentation diplomatique, ce rassemblement vise à faire le point sur leurs conditions d'études et à prêter une oreille attentive à leurs principales préoccupations.

L'ambassade invite les étudiants souhaitant y prendre part à s'inscrire au préalable par courrier électronique à l'adresse embassytunisian@gmail.com, en fournissant leurs nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que l'établissement universitaire fréquenté. Les services de l'ambassade prendront ensuite contact avec les inscrits pour leur communiquer la date exacte de l'événement.

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