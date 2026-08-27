Congo-Kinshasa: Domaines d'intérêt commun - Les Ministères de la Justice et des Affaires étrangères misent sur une collaboration plus étroite !

Le renforcement de la collaboration entre les ministères de la Justice et des Affaires étrangères dans les domaines relevant de leurs compétences respectives a été au centre d'une séance de travail tenue lundi 24 août dernier à Kinshasa, entre les ministres d'État Guillaume Ngefa Atondoko Andali et Thérèse Kayikwamba Wagner.

La rencontre, à laquelle ont pris part des collaborateurs des deux membres du Gouvernement, a permis d'harmoniser les stratégies et de coordonner les priorités communes, notamment dans le suivi des contentieux et des démarches judiciaires de la République démocratique du Congo à l'étranger, la coopération judiciaire internationale ainsi que la protection des biens des missions diplomatiques.

« Nous avons eu aujourd'hui une réunion très fructueuse sur les échanges au niveau de nos deux ministères », a déclaré Mme Kayikwamba Wagner, soulignant que cette séance de travail plus structurée a permis de saluer « l'excellent travail » réalisé conjointement et d'examiner les moyens d'en accroître l'impact.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la cheffe de la diplomatie congolaise, les Affaires étrangères sont notamment appelées à accompagner certaines démarches du ministère de la Justice, y compris les candidatures congolaises aux fonctions de juges au sein des instances internationales. De son côté, la Justice intervient dans l'encadrement juridique des missions diplomatiques établies en RDC, notamment en matière de protection de leurs biens.

Pour sa part, le ministre d'État Guillaume Ngefa a relevé le caractère stratégique de cette collaboration dans la défense des intérêts de la RDC à l'étranger, particulièrement dans le suivi des procédures engagées devant les juridictions internationales.

Coordination dans le suivi des procédures internationales

« Aujourd'hui, nous avons des requêtes devant les instances internationales, notamment à La Haye », a-t-il indiqué, mettant en évidence le rôle des représentations diplomatiques congolaises dans le suivi de ces dossiers.

En sa qualité de Conseiller juridique du Gouvernement, le ministère de la Justice intervient également dans les questions relatives aux biens des missions diplomatiques et des organisations internationales. M. Ngefa a, à ce sujet, rappelé la nécessité de garantir leur protection conformément à la Convention de Vienne, notamment face aux cas de spoliation enregistrés.

La coopération judiciaire internationale a constitué un autre volet important des échanges. Les deux Ministres ont souligné la complémentarité de leurs départements dans la négociation des accords de coopération, ainsi que dans le traitement des commissions rogatoires et autres demandes d'entraide judiciaire.

« Toutes les requêtes des commissions rogatoires passent d'abord par le ministère des Affaires étrangères », a rappelé le Garde des Sceaux, insistant sur la nécessité d'une coordination étroite entre les deux départements pour permettre à la RDC de répondre efficacement à ses obligations internationales.

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges entre leurs cabinets et leurs services techniques et de maintenir des concertations périodiques afin d'assurer un meilleur suivi des dossiers communs.

« Il est important que les deux ministères, au niveau de leurs directeurs de cabinet et au niveau technique, puissent travailler ensemble », a conclu M. Ngefa, réaffirmant la volonté de consolider cette collaboration dans l'intérêt de la République démocratique du Congo.