Afrique Centrale: Kinshasa-Brazzaville - Daniel Bumba participe à la 24ème assemblée générale de la COSPECO

27 Août 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, est arrivé ce mardi 25 août 2026 à Brazzaville, en République du Congo, pour prendre part à la 24e Assemblée générale ordinaire de la Commission spéciale de coopération Kinshasa-Brazzaville (COSPECO).

Le premier citoyen de la ville a été accueilli par la Vice-Maire de Brazzaville, Corine Adzembo, ainsi que par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo. En sa qualité de vice-président de la COSPECO, il a ensuite participé à la cérémonie d'ouverture, tenue à l'hôtel de ville de Brazzaville.

La cérémonie a été présidée par le maire de Brazzaville et président de la COSPECO, Dieudonné Bantsimba, qui a appelé les participants à privilégier le dialogue, le consensus et la responsabilité. Il a souligné l'importance d'évaluer les progrès réalisés, d'identifier les insuffisances et d'adopter des orientations permettant de renforcer l'efficacité de cette structure de coopération entre les deux capitales.

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Évoquant les liens culturels entre Kinshasa et Brazzaville, Dieudonné Bantsimba a notamment mis en avant leur désignation comme Capitales africaines de la culture pour la période 2026-2027 par CGLU Afrique. Il a appelé à saisir cette opportunité pour renforcer les échanges culturels, promouvoir la rumba congolaise et développer des initiatives associant les acteurs culturels et les partenaires internationaux.

Le maire Dieudonné Bantsimba a enfin souhaité que les décisions issues de cette 24e Assemblée générale contribuent au renforcement durable des liens historiques, culturels et fraternels entre les deux capitales.

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