Afrique: OIF - Kinshasa sensibilise Vientiane et Phnom Penh autour de la candidature de Juliana Lumumba

A l'approche du XXe Sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) prévu en novembre 2026 à Phnom Penh, la diplomatie congolaise déploie une offensive de grande envergure sur le continent asiatique. Mandaté par le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Ministre délégué auprès de la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et de la Diaspora, Crispin Mbadu, conduit une mission stratégique à Vientiane (Laos) et à Phnom Penh (Cambodge).

Accompagné de Juliana Amato Lumumba, candidate officielle de la RDC au poste de Secrétaire générale de l'OIF, l'émissaire congolais a remis les messages personnels du Chef de l'État aux hautes autorités de ces deux pays membres de l'espace francophone. Entre sollicitation des soutiens multilatéraux, renforcement de la coopération bilatérale et plaidoyer pour une gouvernance renouvelée de l'OIF, la RDC entend faire du rendez-vous cambodgien un tournant décisif pour la paix, le développement et la représentativité au sein de l'Afrique et du monde francophone.

La République Démocratique du Congo accélère la cadence diplomatique pour porter sa vision de la Francophonie et défendre la candidature de Juliana Amato Lumumba au fauteuil de Secrétaire générale de l'OIF. En mission officielle dans la région, Crispin Mbadu, Ministre délégué à la Francophonie et à la Diaspora, porte la voix du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès de ses homologues asiatiques.

Le 26 août 2026 à Vientiane, la délégation congolaise a été reçue en audience solennelle par le Ministre lao des Affaires étrangères, M. Anouparb Vongnorkeo. Porteur d'un pli fermé destiné au Président de la République démocratique populaire du Laos, Son Excellence Thongloun Sisoulith, Crispin Mbadu a mis en avant les convergences de vues entre Kinshasa et Vientiane sur la scène internationale, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, du Mouvement des non-alignés et dans la concrétisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

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Un soutien officiel sollicité pour Juliana Lumumba

Au coeur des discussions de Vientiane figurait en priorité la présentation formelle de la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba. Présente lors des échanges, la candidate de la RDC incarne l'ambition d'une Francophonie plus proche des peuples, plus inclusive et résolument tournée vers les enjeux d'émergence. La RDC a officiellement sollicité l'appui de la RDP Lao pour faire triompher cette candidature portée par l'ensemble du continent africain.

Outre l'étape laotienne, l'émissaire congolais s'est également rendu à Phnom Penh où il s'est entretenu avec Prak Sokhonn, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères du Royaume du Cambodge. Cette rencontre revêt une importance capitale puisque le Cambodge s'apprête à accueillir, en novembre 2026, le XXe Sommet de la Francophonie lors duquel sera désignée la future direction de l'organisation.

Pour la diplomatie congolaise, cette tournée s'inscrit dans un plan d'action méthodique visant à réformer la gouvernance globale de l'OIF. À travers ses interventions, le Ministre Crispin Mbadu a insisté sur la nécessité de doter l'organisation d'une administration plus représentative des réalités démographiques et économiques de ses membres.

« Nos échanges fructueux ont permis de réaffirmer la volonté commune d'établir nos relations de coopération bilatérale et diplomatiques, tout en scellant nos convergences. Désormais, cap vers le XXe Sommet de Phnom Penh en novembre prochain : une échéance décisive pour réinvestir dans la paix, la prospérité partagée et l'avenir de notre espace francophone. », a souligné Crispin Mbadu.

Par cette mobilisation active, le Gouvernement de la RDC confirme sa détermination à jouer un rôle de premier plan au sein des instances internationales et à faire du Sommet du Cambodge le tremplin d'une Francophonie revitalisée au service de tous ses citoyens.