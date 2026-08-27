Congo-Kinshasa: Condamnée à 12 mois de servitude pénale, la chanteur Rebo Tchulo n'ira pas en prison

Le verdict du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema est tombé ce jeudi 27 août 2026 : la chanteuse Déborah Tshimpaka Mulanga, alias Rebo Tchulo, écope de 12 mois de servitude pénale principale, assortis d'un sursis de 24 mois. Elle n'a cependant aucune amende à payer.

L'artiste a été reconnue coupable de l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Cependant, elle ne fera pas la prison.

Le tribunal a également ordonné la levée de la mesure du parquet militaire interdisant à la chanteuse de sortir du territoire national congolais. Il a précisé que Rebo Tchulo n'était pas concernée par le paiement de la somme de 250.000 USD exigée dans l'action civile introduite par la partie civile, à titre de dommages et intérêts. C'est la République qui doit payer des dommages et intérêts d'un montant de 20.000 USD, a martelé le tribunal.

Cette décision permet à Rebo Tchulo de recouvrer sa pleine liberté de mouvement et de reprendre l'ensemble de ses activités artistiques, s'est réjoui son avocat, Jean-Marie Kabengela Ilunga.