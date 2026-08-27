Congo-Kinshasa: Le parquet secondaire de Kilwa ouvre une enquête après l'attaque mortelle et l'enlèvement de trois personnes

Le parquet secondaire de Kilwa a ouvert mercredi 26 août 2026, une enquête liée à l'attaque armée survenue deux jours plus tôt sur l'axe Mukupa-Mukobe, dans le secteur de Moero, territoire de Kasenga, dans le Haut-Katanga.

Selon des sources locales, l'attaque a visé un véhicule de la société minière Ever Bright Mining. Le chauffeur a été mortellement touché par balle, tandis que trois passagers, dont deux ressortissants chinois et une citoyenne congolaise, ont été enlevés par les assaillants.

D'après ces sources, le véhicule, une Jeep Land Cruiser blanche, a essuyé des tirs alors qu'il entamait une descente. Grièvement blessé, le conducteur est décédé pendant son transfert vers une structure sanitaire.

Les trois occupants ont ensuite été emmenés par les hommes armés vers une destination qui reste inconnue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La société civile préoccupée par l'insécurité

Cette attaque ravive les inquiétudes de la société civile dans le secteur de Moero, qui dénonce une recrudescence des actes criminels visant notamment des personnes liées aux activités minières.

Éric Kisupa Kikwaba, président de la Société civile du Congo dans le secteur de Moero, appelle les autorités à renforcer les mesures de sécurité.

« Nous dénonçons cette situation parce que l'insécurité commence maintenant à se développer de ce côté-ci », a-t-il déclaré, appelant les autorités à agir pour éviter la répétition de tels incidents.

La société civile rappelle qu'un incident similaire avait été signalé le 1er août à Dikulushi, dans le territoire de Pweto. Des hommes armés avaient alors tiré sur un véhicule transportant un ressortissant indien, faisant plusieurs blessés.

Aucune réaction officielle des autorités locales n'avait encore été enregistrée au moment de la rédaction de cet article.