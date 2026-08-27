Congo-Kinshasa: Au moins 7 blessés et des maisons incendiées après des violences intercommunautaires à Kailo

Au moins sept personnes ont été blessées et plusieurs maisons incendiées lors de violences intercommunautaires survenues mardi 25 août 2026 à Lembelembe, dans le secteur d'Ambwe, territoire de Kailo, au Maniema. Les affrontements ont opposé des membres des communautés Lega et Tetela, déplore le gouvernement provincial ce Jeudi 27 août.

Les tensions seraient liées à des divergences coutumières, sur fond de différend concernant l'exécution du cahier des charges d'une entreprise minière chinoise implantée dans la zone.

Le bilan communiqué par le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani Taylor, fait état d'au moins sept blessés au sein de la communauté Tetela. Des maisons ont également été incendiées au cours des affrontements.

Le ministre précise que les causes exactes des violences font encore l'objet d'investigations. Selon les premiers éléments, les affrontements auraient opposé des praticiens des coutumes Kimbilitiki et Mboyo à des habitants de la communauté Tetela.

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« Le noeud du problème n'est pas encore totalement connu, mais on nous parle de divergences autour de la coutume », a déclaré Lawamo Selemani Taylor.

Les forces de l'ordre déployées

Face à la situation, les forces de l'ordre ont été déployées à Lembelembe pour rétablir l'autorité de l'État, sécuriser les personnes et protéger les biens.

Le gouvernement provincial appelle la population au calme et à la cohabitation pacifique. Il rappelle également que tout citoyen congolais a le droit de vivre et d'exercer ses activités économiques sur le site minier.

Lawamo Selemani Taylor annonce par ailleurs que les personnes impliquées dans ces violences pourront répondre de leurs actes devant la justice. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités dans ces affrontements.