Dans les zones touchées par Ebola, notamment au Nord-Kivu et en Ituri, les alertes sont saisissantes. Le personnel humanitaire engagé à apporter assistance aux populations éprouve désormais de sérieuses difficultés pour imposer la riposte. Dans un communiqué publié le 24 août 2026, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dénonce avec fermeté des attaques dont sont victimes ses volontaires, mais également des actes de sabotage envers sa logistique.

Selon cette organisation humanitaire, cent jours après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola, 12 volontaires ont été blessés, plusieurs ambulances ont été endommagées dont une incendiée et du matériel d'intervention détruit.

« Les attaques contre les volontaires et les intervenants humanitaires sont inacceptables. Le respect du personnel humanitaire et des activités humanitaires est essentiel pour garantir que les communautés touchées par les épidémies et d'autres crises continuent de recevoir l'assistance et les services dont elles ont urgemment besoin. Ces attaques mettent en lumière, de manière alarmante, les risques auxquels sont exposés les travailleurs humanitaires et les volontaires engagés dans la lutte contre les épidémies et les situations d'urgence. Chaque volontaire ou staff blessé, et ambulance, véhicule ou équipement endommagé réduisent la capacité à fournir des services sanitaires et humanitaires d'urgence, ce qui met davantage de vies en danger et rend l'épidémie plus difficile à contenir », insiste, dans son communiqué, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.