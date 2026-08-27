Congo-Kinshasa: Projet Port Sec de Kasumbalesa - L'OGEFREM et YELLOWSTONE plantent le décor !

Ouverts le lundi 24 Août 2026, les travaux de restitution des conclusions des Dues Diligences menées dans le cadre du projet « Port Sec de Kasumbalesa » se sont clôturés, le mercredi 26 Août 2026, à Hilton Kinshasa.

Trois jours durant, l'Office de Gestion du Fret Multimodal (OGEFREM)représenté par son Directeur Général Monsieur Olivier Tshibola Mukuma, le Consortium Sud-africain YELLOWSTONE par son DG M. François et toutes les autres parties prenantes: représentants et conseils des prêteurs impliquées dans ce projet, ont mené des réflexions pour pouvoir déterminer les mécanismes techniques, opérationnels et institutionnels devant garantir l'efficacité du fonctionnement de la future plateforme logistique qui demeure ce projet intégrateur qui va booster la chaine logistique de transport multimodal en République Démocratique du Congo et toute la sous-région.

Ces travaux requièrent d'une importance capitale en ce qu'ils ont permis aux participants de passer au peigne fin, tous les aspects du contrat dans la forme et dans le fond, de manière à identifier les risques potentiels pour prendre des mesures idoines et apaiser ainsi, toutes les parties : les prêteurs, le Consortium Yellowstone et l'OGEFREM. C'est un mariage qui est scellé désormais et qui va perdurer dans le temps entre l'Ogefrem et Yellowstone, affirme Monsieur Olivier Tshibola.

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Il est d'autant plus qu'important parce que ce projet répond aux exigences sinon, à la vision du Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour booster les infrastructures de la chaine logistique de transport et désengorger la frontière de Kasumbalesa.

En présence du Directeur Général Adjoint M. Mayele Samba Emmanuel, des cadres de l'OGEFREM et des représentants et experts du gouvernement en la matière, le DG de l'OGEFREM Olivier Tshibola a fait savoir que les conclusions présentées par le Secrétariat technique mettent en lumière, non seulement des solides opportunités, mais aussi, des points de vigilance que les parties prenantes vont devoir suivre de près. C'est pour matérialiser dit-il, ce projet de grande envergure et en assurer son opérationnalité et sa rentabilité.

Et de renchérir, ce rapport des Due Diligence, constitue ainsi un socle sur lequel, les parties vont fonder leurs actions à venir.

« Fort et confiant de la qualité des ce travaux qu'ils viennent d'abattre et convaincu que chaque partie a trouvé les réponses aux préoccupations soulevées, je nous en félicite car, c'est la matérialisation de la volonté commune d'avancer et d'aboutir », s'est exclamé le DG de l'OGEFREM.

Mû par un sentiment de totale satisfaction et du résultat probant obtenu au cours desdits travaux, le patron de l'OGEFREM a eu des mots justes pour remercier très chaleureusement toutes les équipes qui se sont mobilisées pour le bon déroulement de ces assises ; en particulier, les partenaires de l'Office Yellowstone ainsi que tous les représentants, experts et conseils des prêteurs qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour que ces travaux aboutissent.

Au-delà de tout, il a reconnu que leur disponibilité, leur transparence et la qualité des échanges ont permis de mener ces assises dans les meilleures conditions.

Avant de déclarer clos ces travaux et souhaiter aux uns et aux autres un excellent retour, le DG de l'OGEFERM Olivier Tshibola a, une fois de plus, remercié tous les participants pour leur engagement et leur professionnelle.

Pour sa part, le DG du Consortium Yellowstone a épinglé les avantages qu'on doit tirer de ce projet sur le plan national et sous-régional. Par cette même occasion, il a présenté la maquette relative au plan architectural de ce que sera le Port Sec de Kasumbalesa.

Pour rappel, le Port Sec de Kasumbalesa est un véritable outil de performance de gestion des flux routiers entre la RDC et la Zambie. Ces flux sont massifiés sur une plateforme dédiée, dimensionnée pour accueillir des milliers des camions et industrialiser les opérations de contrôle, de dédouanement et de services aux véhicules.

Comme centre logistique moderne, il va traiter un volume important des camions par jour avec un temps moyen de passage fortement réduit.

En définitive, la prise de photo de famille et la remise des cadeaux aux hôtes de l'OGEFREM a bouclé la boucle des travaux consacrés à la restitution de la mission des due diligence relative au Port Sec de Kasumbalesa.