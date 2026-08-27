Congo-Kinshasa: Kisaala - Célébration musicale et honneurs royaux

L'événement de ce mardi 25 août 2026 a mis en valeur l'oeuvre réalisée par le groupe venu de Manono en hommage à Sa Grande Majesté, surnommée le Grand Roi hyperactif.

Depuis la cérémonie du trône du 15 août dernier, les artistes manonois avaient pris l'engagement de traduire en musique les hauts faits accomplis à Kisaala. Cette promesse s'est concrétisée par l'enregistrement et la présentation d'un chant devant l'ensemble de la population kisaalaise, dans une ambiance grandiose, portée par Paul dit "le Petit", figure emblématique âgée de 58 ans.

La journée a été enrichie par d'autres célébrations, notamment un groupe de mamans de Kisaala qui ont entonné des chants glorifiant l'homme ayant uni Manono et Kisaala à travers l'oeuvre de Ngoyi Nganga. Le griot est également intervenu, rappelant les grandes réalisations de Sa Grande Majesté Joseph Mukungubila, accomplies en un temps record et admirées par tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a particulièrement mis en exergue les infrastructures de Kisaala, dont la route Ngoyi Nganga reliant Kisaala à Manono. Dans un geste empreint de noblesse et de reconnaissance, Sa Grande Majesté Joseph Mukungubila Mutombo a décoré certains piliers de ce vaste chantier, parmi lesquels la Reine Muzinga Mukungubila Jeannette et la Reine Mukungubila Deborah, honorées pour leur suivi et leur accompagnement dans les travaux menés par les vaillants ayant bravé la longue et périlleuse forêt à mains nues.

Joie et liesse se sont succédé, et les habitants de Kisaala se sont spontanément mêlés aux danses et aux chants, témoignant de leur ferveur et de leur gratitude. L'horizon s'annonce déjà festif avec le jubilé prévu en 2027, qui promet d'être grandiose pour célébrer la visitation de l'ange à Sa Majesté et l'énorme oeuvre accomplie en cinquante ans.