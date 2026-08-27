Congo-Kinshasa: Kisaala - Célébration musicale et honneurs royaux

27 Août 2026
La Prospérité (Kinshasa)

L'événement de ce mardi 25 août 2026 a mis en valeur l'oeuvre réalisée par le groupe venu de Manono en hommage à Sa Grande Majesté, surnommée le Grand Roi hyperactif.

Depuis la cérémonie du trône du 15 août dernier, les artistes manonois avaient pris l'engagement de traduire en musique les hauts faits accomplis à Kisaala. Cette promesse s'est concrétisée par l'enregistrement et la présentation d'un chant devant l'ensemble de la population kisaalaise, dans une ambiance grandiose, portée par Paul dit "le Petit", figure emblématique âgée de 58 ans.

La journée a été enrichie par d'autres célébrations, notamment un groupe de mamans de Kisaala qui ont entonné des chants glorifiant l'homme ayant uni Manono et Kisaala à travers l'oeuvre de Ngoyi Nganga. Le griot est également intervenu, rappelant les grandes réalisations de Sa Grande Majesté Joseph Mukungubila, accomplies en un temps record et admirées par tous.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a particulièrement mis en exergue les infrastructures de Kisaala, dont la route Ngoyi Nganga reliant Kisaala à Manono. Dans un geste empreint de noblesse et de reconnaissance, Sa Grande Majesté Joseph Mukungubila Mutombo a décoré certains piliers de ce vaste chantier, parmi lesquels la Reine Muzinga Mukungubila Jeannette et la Reine Mukungubila Deborah, honorées pour leur suivi et leur accompagnement dans les travaux menés par les vaillants ayant bravé la longue et périlleuse forêt à mains nues.

Joie et liesse se sont succédé, et les habitants de Kisaala se sont spontanément mêlés aux danses et aux chants, témoignant de leur ferveur et de leur gratitude. L'horizon s'annonce déjà festif avec le jubilé prévu en 2027, qui promet d'être grandiose pour célébrer la visitation de l'ange à Sa Majesté et l'énorme oeuvre accomplie en cinquante ans.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.