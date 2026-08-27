Tunisie: Union Européenne en Tunisie-« Rawafed+» - Jusqu'à 50 000 euros pour financer les PME

La délégation de l'Union Européenne en Tunisie a annoncé, sur sa page officielle, l'ouverture des candidatures au profit des entreprises tunisiennes pour bénéficier de la prime d'investissement « Rawafed + ». La démarche s'effectue désormais exclusivement en ligne via la plateforme dédiée aux subventions et investissements « POPS ».

Les entreprises éligibles peuvent dès à présent déposer directement leurs dossiers. La première session d'examen des candidatures est fixée au 7 septembre 2026.

Un appui financier direct

Cette prime d'investissement représente 10 % du montant du financement obtenu dans le cadre de la ligne de crédit accordée par la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Le montant de la subvention, accordé sous forme d'aide directe et non remboursable, est compris entre 1 000 euros et 50 000 euros.

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Pour prétendre à cette subvention, les entreprises candidates doivent remplir deux conditions principales. D'une part, elles doivent avoir reçu un avis de financement au titre de la ligne de crédit de la BEI. D'autre part, elles doivent répondre à au moins un des critères sociaux retenus par la banque, notamment les investissements dans les régions prioritaires, la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes, l'accès au marché du travail ou le développement durable.

Chaque candidat dispose d'un délai de 4 mois à compter de la date de notification de son avis de financement pour soumettre sa demande. Les candidatures resteront ouvertes jusqu'à épuisement des fonds attribués, et ce au plus tard jusqu'en décembre 2027. Les dépôts se font uniquement sur la plateforme en ligne d'Expertise France.

Renforcer la résilience des PME tunisiennes

Financé par l'Union européenne en Tunisie et mis en œuvre par l'agence Expertise France, le projet « Rawafed + » vient appuyer la ligne de crédit « Tunisie : Relance économique » d'un montant global de 170 millions d'euros accordée par la BEI.

Conçu pour la période allant de juillet 2024 à juin 2028, soit une durée de 48 mois, ce programme vise à renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises tunisiennes et à faciliter leur accès aux liquidités. Il s'articule autour de quatre axes majeurs : la fourniture d'une assistance technique aux institutions financières pour développer des offres de financement adaptées, l'octroi de primes d'investissement pour soutenir les projets à fort impact social et environnemental, la mise en place de mécanismes d'accompagnement technique sur mesure pour les entreprises, et enfin le renforcement de la culture financière ainsi que la promotion d'une gestion durable.