Tunisie: Visas Schengen - La « CONECT » et le consulat général de France renouvellent leur partenariat

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et le Consulat général de France à Tunis ont signé, ce mercredi, un accord renouvelant leur partenariat bilatéral.

L'accord a été officialisé lors d'une rencontre entre le président de la CONECT, Aslan Berjeb, et le Consul général de France à Tunis, Dominique Mas. Cette reconduction vise à renforcer les services et les facilités accordés aux adhérents de l'organisation patronale, notamment en matière de mobilité internationale.

Grâce à ce partenariat, les membres de la CONECT continueront de bénéficier d'un dispositif spécifique destiné à simplifier et accélérer la prise de rendez-vous pour les demandes de visa Schengen, conformément aux modalités arrêtées entre les deux parties.

La CONECT a souligné que le renouvellement de cette collaboration traduit sa volonté de fournir des services concrets et opérationnels à ses ressortissants, répondant ainsi aux exigences de développement de leurs entreprises et soutenant leur ouverture à l'international.

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