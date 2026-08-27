Sénégal: Gamou Tivaouane 2026 - 254 interventions réalisées par les Sapeurs-pompiers

27 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

Au total, 254 interventions ont été réalisées par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, impliquant 429 victimes, dont 425 personnes assistées et 4 corps sans vie. C'est le bilan dressé par celle-ci, à la date du 27 août, à 08 H 00, à l'issue de l'édition 2026 du Gamou de Tivaouane.

Dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Gamou de Tivaouane 2026, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a mobilisé, du 22 au 27 août, un important dispositif de personnels et 81 moyens d'incendie et de secours.

« À la date du 27 août à 08 H 00, le dispositif a réalisé 254 interventions, impliquant 429 victimes, dont 425 personnes assistées et 4 corps sans vie. Les accidents de la circulation représentent 66 interventions, pour 224 victimes, dont 221 personnes assistées et 3 corps sans vie », informent les sapeurs-pompiers à travers une note rendue publique jeudi.

Sur le plan médical, le commandant Djibril Sall, qui a signé le document, souligne que 468 consultations gratuites ont été réalisées. Une attention particulière a été accordée au ravitaillement en eau, avec 8 camions-citernes de 30 m³, ayant permis de distribuer 975 m³ d'eau aux populations.

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« En cette période hivernale, la Brigade a également participé à la lutte contre les inondations, permettant notamment de libérer 10 sites précédemment inondés. À l'issue du Gamou, la Brigade maintient son dispositif pour accompagner le retour des pèlerins et appelle les conducteurs à la prudence, notamment en veillant à se reposer, faire des pauses régulières et respecter le Code de la route », a relevé cet officier en charge de la communication du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.

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