Cote d'Ivoire: Sécurité nucléaire - Les Forces de défense et de sécurité au coeur du dispositif national de prévention

26 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires (Arsn) et le Secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en Côte d'Ivoire (Spciadm-CI) ont élaboré, en 2025, une convention-cadre et un plan d'action 2026-2028 visant à renforcer la contribution des Forces de défense et de sécurité (Fds) à la mise en oeuvre du Plan intégré de durabilité en matière de sécurité nucléaire (Pidsn).

Dans le cadre de l'exécution de ce plan, les deux institutions ont coorganisé, le 25 août 2026, à l'hôtel Sana de la Riviera Palmeraie, une journée d'information et de sensibilisation à la sécurité nucléaire à l'intention des Forces de défense et de sécurité.

Cette initiative a pour objectif de fournir aux soixante participants les connaissances et outils essentiels à la compréhension des enjeux de la sécurité nucléaire, afin de favoriser leur implication dans la prévention, la détection et la réponse aux actes malveillants impliquant des matières nucléaires ou radioactives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Organisé par l'Arsn en collaboration avec le Spciadm-ci, l'atelier vise à renforcer la compréhension du rôle et des responsabilités des Forces de défense et de sécurité en matière de sécurité nucléaire.

Plus spécifiquement, les travaux portent sur la présentation des notions fondamentales de la sécurité nucléaire, l'identification des menaces potentielles liées aux matières nucléaires et radioactives, la clarification des responsabilités des Fds dans la prévention, la détection et la gestion des incidents, ainsi que sur les mécanismes de coordination, de communication et d'alerte entre les différentes parties prenantes. Ils doivent également déboucher sur des recommandations destinées à améliorer la collaboration entre les Fds et les institutions nationales compétentes.

Le colonel Adingra Koffi Nestor, secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'interdiction des armes de destruction massive (Spciadm-ci), s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui rassemble l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Selon lui, cette rencontre s'inscrit pleinement dans la mission de son institution, qui consiste à sensibiliser les populations aux dangers des armes de destruction massive.

Il a rappelé que ces armes comprennent notamment les substances chimiques susceptibles de provoquer des insuffisances respiratoires ou des lésions neurologiques, les agents biologiques pathogènes pouvant entraîner des infections, des maladies ou la mort, les engins radiologiques destinés à disperser des matières radioactives, ainsi que les armes nucléaires capables de causer des explosions massives et des destructions à grande échelle.

« Il s'agit pour nous de sensibiliser et d'informer les forces de défense et de sécurité sur les sources radioactives présentes dans le pays mais souvent méconnues des populations. Pourtant, ces sources sont utilisées dans les domaines de la médecine, de l'industrie et de la recherche », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le Professeur Georges Alain Monnehan, directeur de l'Autorité de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité Nucléaires (Arsn), a souligné l'importance de cette activité.

« Cet atelier constitue une action majeure pour l'autorité que je dirige. Il participe à la protection des populations contre les actes malveillants impliquant des rayonnements ionisants. En tant qu'autorité en charge de la sécurité nucléaire, nous avons besoin de l'appui des Forces de défense et de sécurité », a-t-il déclaré.

Au cours de son intervention, il a précisé que l'atelier adoptera une approche participative et pratique, combinant des exposés introductifs, des échanges interactifs, des études de cas simplifiées, une évaluation des acquis ainsi que l'élaboration de recommandations finales.

Insistant sur le caractère pédagogique de la rencontre, il a indiqué que les échanges demeureront strictement confidentiels et seront orientés vers la sensibilisation, la coordination institutionnelle et le partage des bonnes pratiques.

« Les informations sensibles relatives aux dispositifs de protection, aux vulnérabilités réelles, aux sites spécifiques ou encore aux procédures confidentielles ne seront pas abordées en détail », a-t-il assuré.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.