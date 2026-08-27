Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence - Les 60 élèves meilleurs élèves d'Adjamé récompensés pour leur mérite scolaire

La 3e édition de la Journée d'excellence de la commune d'Adjamé a mis à l'honneur, mercredi 26 août 2026, une soixantaine d'élèves parmi les meilleurs des classes de la 6e à la Terminale ainsi que des examens à grand tirage.

Une initiative de la municipalité destinée à promouvoir le travail, la discipline et la persévérance. Le mérite scolaire récompensé comme modèle. À Adjamé, une soixantaine d'élèves, issus des classes de la 6e à la Terminale et distingués aux examens à grand tirage - Cepe, Bepc, Bac général et technique -, ont été célébrés à l'occasion de la 3e édition de la Journée d'excellence de la commune.

À travers cette cérémonie, la municipalité entend faire de la réussite scolaire un véritable levier d'émulation pour la jeunesse. Pour les responsables municipaux, récompenser les meilleurs revient aussi à encourager l'ensemble des élèves à s'engager davantage sur le chemin de l'effort et de la réussite. Parrain de la cérémonie, le député-maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou, a invité les lauréats à ne pas considérer leur distinction comme une fin, mais comme le début d'une nouvelle responsabilité. Il leur a recommandé de continuer à travailler, tout en cultivant discipline, humilité et persévérance.

Pour le premier magistrat de la commune, le talent, à lui seul, ne suffit pas. C'est par le travail et la constance que les ambitions peuvent se transformer en réussite durable. « Investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir d'Adjamé », a-t-il soutenu. Il a ainsi réaffirmé l'engagement de la municipalité à accompagner les jeunes afin de leur permettre de révéler pleinement leur potentiel et de devenir, demain, des professionnels et des citoyens engagés dans le développement de leur commune et de la Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Représentant le directeur régional de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Drena) Abidjan 1, Fongbé Amadou Drena, Sita Traoré a salué une initiative susceptible de servir de « catalyseur » à une jeunesse en quête de repères. Elle a relevé l'importance de promouvoir l'excellence dans un environnement scolaire confronté à des défis tels que la tricherie et la banalisation de la médiocrité. Elle a également insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les collectivités locales et l'administration scolaire.

À cet égard, elle a salué l'appui de la mairie d'Adjamé dans la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027 et appelé à maintenir cette dynamique au profit des élèves. Au nom des récipiendaires, Ouattara Souleymane a exprimé la gratitude des élèves distingués à la municipalité, aux enseignants et aux parents.

Pour lui, les récompenses reçues constituent à la fois la reconnaissance des efforts accomplis et une invitation à redoubler d'efforts.

Les lauréats ont reçu, entre autres, des ordinateurs et des enveloppes financières. Des distinctions qui, au-delà de leur valeur matérielle, devraient contribuer à entretenir chez ces jeunes le goût de l'effort et le désir de faire encore mieux.