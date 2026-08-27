Cote d'Ivoire: Crise à la Matca - Le collectif des sociétaires appelle les propriétaires de taxis-compteurs au calme

27 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Ahua Kouakou

Diaby Drissa, président du Collectif des sociétaires de taxis-compteurs d'Abidjan, se réjouit des mesures prises par le gouvernement pour ramener la sérénité au sein de la Mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan (Matca).

Le président du Collectif des sociétaires de taxis-compteurs d'Abidjan, Diaby Drissa, dit Diaby TV2, s'est réjoui des actions initiées par le gouvernement pour contribuer à la stabilisation de la situation au sein de la Mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan (Matca).

Dans une déclaration diffusée le jeudi 27 août 2026, il a lancé un appel au calme aux sociétaires, les invitant à rester à l'écoute des autorités et à privilégier l'apaisement.

« Grâce aux initiatives prises par le ministre des Finances et du Budget, à travers la nomination d'un administrateur provisoire expérimenté, la Matca poursuit dans la sérénité sa mission », a-t-il déclaré.

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Diaby Drissa a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance au ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, au ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, ainsi qu'aux autres membres du gouvernement engagés dans la recherche de solutions à la crise que traverse la mutuelle.

Pour une Matca forte et rassembleuse

Le président du collectif a invité les propriétaires de taxis-compteurs à s'inscrire dans cette dynamique, avec pour objectif de contribuer à la construction d'une mutuelle forte, stable et au service de ses membres.

Il a, dans le même temps, déploré ce qu'il qualifie d'« actes de calomnie » visant le ministre des Finances et du Budget. Selon lui, ces agissements pourraient raviver les divisions au sein de la mutuelle.

« Évitons les fausses accusations. Restons à l'écoute de nos autorités qui travaillent pour la renaissance de la Matca », a conseillé Diaby Drissa.

À travers cet appel, le Collectif des sociétaires de taxis-compteurs d'Abidjan entend ainsi privilégier le dialogue et l'apaisement, alors que les autorités poursuivent les actions visant à rétablir durablement la stabilité au sein de la Matca.

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