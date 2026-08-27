Cote d'Ivoire: Utexi - Kalil Konaté annonce la reprise des activités de l'usine en janvier 2027

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a annoncé la reprise des activités de l'Union industrielle textile de Côte d'Ivoire (Utexi) à partir de janvier 2027. L'information a été rendue publique à travers une publication sur son compte Meta.

Dans son message adressé aux Ivoiriens, le ministre a rappelé l'engagement pris il y a environ sept mois par ses équipes et lui-même de mettre en oeuvre avec rigueur la politique de sauvegarde et de relance de l'industrie textile nationale. Selon lui, cette vision commence à se concrétiser avec la relance prochaine d'Utexi.

Kalil Konaté a également souligné que l'usine sera dotée d'équipements ultramodernes destinés à répondre aux besoins d'une clientèle aussi bien standard et de luxe. Il s'est félicité du travail accompli avec les promoteurs nationaux impliqués dans le projet, précisant que les nouvelles chaînes de production permettront non seulement d'approvisionner le marché ivoirien, mais aussi celui de la sous-région.

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S'adressant aux populations de Dimbokro, le ministre a indiqué que ce patrimoine industriel de 43 hectares contribuera de nouveau à la création d'emplois et de richesses pour la ville. Il a également exprimé sa gratitude aux autorités politiques locales, notamment au maire, pour son engagement jugé déterminant dans l'aboutissement du projet.

Selon lui, cette relance illustre la volonté de l'État de jouer pleinement son rôle dans le développement industriel du pays et s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara de bâtir une Côte d'Ivoire forte et prospère.

Pour rappel, l'usine Utexi s'apprête à reprendre ses activités après plusieurs années d'arrêt. Son repreneur, la Société des textiles de Côte d'Ivoire (Sotexi), un groupement d'actionnaires privés ivoiriens, prévoit d'y investir 15 millions d'euros sur cinq ans.

Créée en 1973, Utexi avait cessé ses activités à la suite de la crise politico-militaire de 2002 et de graves difficultés financières. L'entreprise faisait alors face à des dettes estimées à plus de 13 millions d'euros.

Cité par Jeune Afrique, Jean-Luc Ruelle, responsable Afrique francophone du cabinet Kpmg, qui a accompagné l'usine durant sa liquidation, estime que le sauvetage de cet important outil industriel permettra de relancer la production locale de tissus et de fibres « made in Côte d'Ivoire ».

La reprise d'Utexi par Sotexi devrait permettre la création d'environ 1 000 emplois dans une première phase. Toutefois, les nouveaux responsables devront relever plusieurs défis dans un secteur fragilisé au fil des années par les crises politico-militaires, les difficultés de la filière coton, la contrebande et la concurrence de produits contrefaits importés d'Asie.