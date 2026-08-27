Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Infpa - Les filières concernées

Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'Institut national de formation professionnelle agricole (Infpa) pour la formation aux cycles de Brevet de technicien agricole (Bta) et le Brevet de technicien supérieur agricole (Btsa), ont démarré depuis le 27 juillet et prendront fin le 28 septembre 2026.

Les filières concernées sont l'Agriculture et coopération ; Elevage et métiers de la viande ; Aquaculture et pêche ; Machinisme agricole ; Agro-transformation (Btsa uniquement) et Foncier rural (Btsa uniquement).

Le nombre de places au concours est de 350 pour le cycle des Btsa et de 300 pour celui des Bta). Les inscriptions se font sur la plateforme de l'Infpa.

Les frais d'inscription au concours payables en ligne pour chaque cycle de formation s'élèvent à 20 mille Fcfa dont 15 mille Fcfa de droit de concours et 5 mille Fcfa pour l'achat de la pochette du concours.

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Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne ; être titulaire du Bepc ou un diplôme équivalent pour le Bta ; être titulaire du baccalauréat ou tout diplôme équivalent le cycle de Btsa, et le candidat doit être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 décembre 2026.

Selon le communiqué du ministre de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, en date du 28 juillet 2026, seuls les 100 premiers par ordre de mérite de chaque cycle bénéficieront d'une aide alimentaire de l'Etat.

Par ailleurs, les candidats déclarés admis payeront 100 mille Fcfa de frais d'inscription par an pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire de l'Etat et 200 mille Fcfa pour les non bénéficiaires. « Le diplôme délivré à la fin de la formation à l'Infpa ne donne pas droit à un recrutement systématique à la Fonction publique », précise le ministre.

Les épreuves écrites se dérouleront le 10 octobre et la proclamation des résultats du concours le 20 octobre 2026. L'inscription pour l'année académique 2026-2027 se fera du 21 octobre au 13 novembre 2026, et la rentrée est fixée au lundi 2 novembre 2026.

A noter que les frais du kit numérique se paient par wave et le concours pars par Tresor-Money.

Le dossier de candidature comprend une copie de la fiche de candidature dûment remplie par l'intéressé ; une fiche d'engagement à télécharger sur la plateforme et à légaliser ; une photocopie accompagnée de l'original du diplôme ; deux photos d'identité à fond blanc ; un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif ; un casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Le dossier est constitué également une photocopie lisible recto verso de la pièce d'identité en cours de validité ; la photocopie de la carte Cmu ou du récépissé ; le reçu de paiement du droit de concours (15 000 Fca) délivré en ligne et le reçu de paiement de la pochette du concours (5000 Fcfa).