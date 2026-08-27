Cote d'Ivoire: Maouloud 2026 à Kouto / Dr Yamoussa Coulibaly - « La célébration de la naissance du prophète Mohamed est comme un pèlerinage pour nous »

La communauté musulmane de Kouto, dans la région de la Bagoué, a célébré dans la ferveur le Maouloud, marquant la naissance du prophète Mohamed (SAW), dans la nuit du 24 au 25 août 2026. Cette cérémonie religieuse a réuni de nombreux fidèles venus de plusieurs localités du pays autour des guides religieux et des cadres de la région.

Parmi eux figurait Dr Yamoussa Coulibaly, Pdg de Challenge Immobilier International (Chim-Inter) et vice-président de la Cnpc-ci. Fils de Kouto, il a souligné l'importance de cette célébration qu'il considère comme un véritable « pèlerinage », permettant aux ressortissants de la localité de se retrouver pour prier en faveur de la paix, de la sécurité et du développement de la Côte d'Ivoire.

Dans son intervention, Dr Coulibaly a également invité les fidèles à prier pour le président Alassane Ouattara, saluant ses actions en faveur de la stabilité et du développement du pays. Un appel à l'unité partagé par plusieurs intervenants.

Konaté Sidiki a insisté sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale, tandis que Madoussou Fofana et Konaté Yaya ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour la stabilité observée dans le pays.

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La prière a été dirigée par l'imam Konaté Soualio, imam de la grande mosquée de Kouto et représentant départemental du Cosim. Développant le thème annuel de la « Cohésion sociale », il a exhorté les fidèles à promouvoir l'unité, la solidarité et le vivre-ensemble.

Cette édition du Maouloud à Kouto s'est ainsi déroulée sous le signe de la cohésion sociale, de la paix et de l'engagement pour le développement de la nation.