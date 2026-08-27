Cote d'Ivoire: Bouna/Aménagement urbain, dégagement des emprises - Le futur boulevard 2x2 voies suscite espoir et inquiétudes

Dans quelques mois, Bouna, capitale du Bounkani, devrait changer de visage avec la réalisation d'un boulevard moderne de 4,5 km en 2x2 voies.

Avant le dégagement des emprises, le maire Ouattara Bouraïma a engagé une campagne de sensibilisation des populations, appelées à accompagner un projet qui prévoit également le bitumage de 10 km de voirie.

Un boulevard pour transformer l'entrée de Bouna

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L'un des principaux axes traversant Bouna s'apprête à connaître une importante métamorphose. Dans le cadre de la réhabilitation de la route Bondoukou-Bouna, la ville bénéficiera, dans quelques mois, d'un boulevard moderne de 4,5 km, aménagé en deux fois deux voies.

Pour les autorités municipales, ce projet constitue une étape importante dans la transformation de la capitale régionale du Bounkani. Il devrait contribuer à améliorer la circulation, accompagner le développement urbain et donner à Bouna une allure davantage conforme à son statut de capitale régionale.

À ce boulevard s'ajouteront 10 km de voies à bitumer à l'intérieur de la ville. Un ensemble de travaux qui devrait contribuer à améliorer la mobilité et les conditions de circulation dans la cité.

Le dégagement des emprises en préalable

Avant le lancement des travaux, une opération de dégagement des emprises doit être menée sur le tracé concerné. C'est dans cette perspective que le maire de Bouna, Ouattara Bouraïma, a initié une rencontre de sensibilisation avec les populations.

L'objectif était de leur expliquer les enjeux du projet, mais aussi de préparer les personnes concernées aux opérations qui vont précéder le démarrage des travaux.

Des bâtiments publics et privés, des commerces ainsi que certaines installations situées dans l'emprise du futur boulevard devront ainsi faire l'objet de destructions totales ou partielles. Les clôtures de la préfecture et de la mairie figurent notamment parmi les installations concernées.

Les personnes impactées rassurées

Face aux inquiétudes suscitées par ces démolitions, le maire a voulu rassurer les personnes concernées. « Tous ceux qui ne sont pas sur le domaine public et qui seront impactés par le déguerpissement seront dédommagés », a assuré Ouattara Bouraïma.

Le premier magistrat de la commune avait à ses côtés le directeur régional de la Construction du Bounkani, ainsi que des élus et cadres de la région, pour expliquer aux populations les différentes implications du projet.

Cette démarche de sensibilisation vise notamment à favoriser l'adhésion des populations à une opération qui, si elle entraîne des désagréments à court terme, est présentée comme nécessaire à la modernisation de la ville.

« Nous souhaitons un nouveau site »

Dans l'ensemble, les populations rencontrées ne rejettent pas le principe des travaux. Elles reconnaissent l'intérêt du projet pour le développement de Bouna, tout en exprimant des préoccupations quant au devenir des personnes dont les activités se trouvent dans l'emprise.

« C'est le développement, donc nous ne pouvons pas nous opposer. Seulement, nous souhaitons que les autorités nous trouvent un nouveau site où nous installer », a suggéré Yéo Sékou, photographe-cameraman dont le studio est situé sur le tracé concerné.

Comme lui, plusieurs habitants saluent la perspective de voir leur ville bénéficier de nouvelles infrastructures routières, tout en souhaitant que les personnes directement affectées bénéficient effectivement des mesures d'accompagnement annoncées.

Bouna mise sur son nouveau visage

Pour le maire Ouattara Bouraïma, ces travaux constituent une opportunité majeure pour la commune. Il a exprimé sa reconnaissance au président Alassane Ouattara pour avoir autorisé la réalisation de ces infrastructures et pour les actions de développement menées à travers le pays.

Entre nécessité de libérer les emprises et prise en compte des préoccupations des populations, les prochaines semaines seront donc consacrées à la préparation de cette transformation. À terme, le boulevard 2x2 voies et les 10 km de voies bitumées devraient contribuer à donner à Bouna un nouveau visage et à renforcer son rôle de capitale régionale du Bounkani.